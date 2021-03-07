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Путин поздравил лыжника Большунова с серебром в марафоне и назвал его главным героем гонки

Всего на чемпионате мира спортсмен завоевал четыре медали, в том числе одну золотую.

7 марта 2021, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжнику Александру Большунову, завоевавшему серебро в марафонской гонке на 50 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки", — сказал Песков.

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Напомним, изначально Большунов пришёл к финишу третьим, но после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо ему присудили серебряную медаль. Золото же досталось другому норвежцу — Эмилю Иверсену. Всего на чемпионате мира российский лыжник выиграл четыре медали — золото в скиатлоне, серебро в марафоне и эстафете, а также бронзу в командном спринте.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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