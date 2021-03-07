Путин поздравил лыжника Большунова с серебром в марафоне и назвал его главным героем гонки

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжнику Александру Большунову, завоевавшему серебро в марафонской гонке на 50 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.