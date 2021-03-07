Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Следователи не смогли допросить подозреваемого в жестоком убийстве матери и троих племянников из-за его неадекватного поведения

На месте преступления продолжает работу следственно-криминалистическая группа.

7 марта 2021, 20:06
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Следователи не смогли допросить подозреваемого в жестоком убийстве матери и троих племянников в подмосковном Ликино-Дулёве из-за его неадекватного поведения. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

На месте преступления продолжает работу следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников, проводится осмотр, допрашиваются родственники.

Олигофрен в буйном помешательстве: Лайф узнал о подозреваемом в убийстве родной матери и трёх племянников

Олигофрен в буйном помешательстве: Лайф узнал о подозреваемом в убийстве родной матери и трёх племянников

Напомним, тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1