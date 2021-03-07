Следователи не смогли допросить подозреваемого в жестоком убийстве матери и троих племянников из-за его неадекватного поведения
На месте преступления продолжает работу следственно-криминалистическая группа.
Фото © Соцсети
Следователи не смогли допросить подозреваемого в жестоком убийстве матери и троих племянников в подмосковном Ликино-Дулёве из-за его неадекватного поведения. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
На месте преступления продолжает работу следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников, проводится осмотр, допрашиваются родственники.
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Напомним, тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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