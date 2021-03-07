Британские военные советники посетили Донбасс
В частности, они проверили подготовку военнослужащих в рамках тренировочной операции Великобритании Orbital на Украине.
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Делегация британских военных советников посетила Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба украинского командования операцией объединённых сил в "Фейсбуке".
Отмечается, что в ходе визита представители Великобритании ознакомились с ситуацией в области безопасности на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава вооружённых сил в рамках операции Orbital. Это военная тренировочная миссия Великобритании в Незалежной, которая действует с 2015 года.
В частности, военные советники посетили объединённый центр гражданского и военного сотрудничества города Краматорска и район КПВВ Майорское.
Визит завершился встречей с представителями Координационного бюро гуманитарной помощи ООН.
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