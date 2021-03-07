Британские военные советники посетили Донбасс

Отмечается, что в ходе визита представители Великобритании ознакомились с ситуацией в области безопасности на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава вооружённых сил в рамках операции Orbital. Это военная тренировочная миссия Великобритании в Незалежной, которая действует с 2015 года.