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Британские военные советники посетили Донбасс

В частности, они проверили подготовку военнослужащих в рамках тренировочной операции Великобритании Orbital на Украине.

7 марта 2021, 20:11
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1073705963122019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pressjfo.news</a></p>

Фото © Facebook / pressjfo.news

Делегация британских военных советников посетила Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба украинского командования операцией объединённых сил в "Фейсбуке".

  • Фото © Facebook / pressjfo.news
    Фото © Facebook / pressjfo.news
  • Фото © Facebook / pressjfo.news
    Фото © Facebook / pressjfo.news
  • Фото © Facebook / pressjfo.news
    Фото © Facebook / pressjfo.news

Фото © Facebook / pressjfo.news

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Отмечается, что в ходе визита представители Великобритании ознакомились с ситуацией в области безопасности на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава вооружённых сил в рамках операции Orbital. Это военная тренировочная миссия Великобритании в Незалежной, которая действует с 2015 года.

Эксперты спрогнозировали, когда война может вернуться в Донбасс

Эксперты спрогнозировали, когда война может вернуться в Донбасс

В частности, военные советники посетили объединённый центр гражданского и военного сотрудничества города Краматорска и район КПВВ Майорское.

Визит завершился встречей с представителями Координационного бюро гуманитарной помощи ООН.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель посетил зону соприкосновения в Донбассе.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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