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Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолёта

Воздушное судно рухнуло при взлёте, пилот также скончался.

7 марта 2021, 20:30
<p>Оливье Дассо. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/gulftoday/status/1368658743924293637/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gulftoday</a></p>

Оливье Дассо. Фото © Twitter / gulftoday

Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб во время крушения вертолёта, об этом сообщает издание Le Parisien.

Воздушное судно Aerospatiale AS350 Squirrel рухнуло при взлёте в районе коммуны Тук в Нормандии. Пилот также скончался.

Отмечается, что Дассо отправился в выходные в свой дом и должен был вернуться в воскресенье вечером на вертолёте. Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации начало расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства.

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Дань памяти погибшему миллиардеру выразили президент Франции Эмманюэль Макрон, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр культуры Франк Ристер, экс-депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен и другие политики.

Оливье Дассо — представитель семьи Дассо. Дед миллиардера Марсель в 1929 году основал самолётостроительную компанию Dassault Aviation, которая также занимается космической деятельностью. Отец Оливье Серж, как писал Лайф, скончался в 2018 году в возрасте 93 лет.

Ранее Лайф сообщал, что военный вертолёт разбился в Турции, погибло девять человек.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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