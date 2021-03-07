Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолёта

Воздушное судно Aerospatiale AS350 Squirrel рухнуло при взлёте в районе коммуны Тук в Нормандии. Пилот также скончался.

Отмечается, что Дассо отправился в выходные в свой дом и должен был вернуться в воскресенье вечером на вертолёте. Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации начало расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства.