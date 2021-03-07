Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолёта
Воздушное судно рухнуло при взлёте, пилот также скончался.
Оливье Дассо. Фото © Twitter / gulftoday
Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб во время крушения вертолёта, об этом сообщает издание Le Parisien.
Воздушное судно Aerospatiale AS350 Squirrel рухнуло при взлёте в районе коммуны Тук в Нормандии. Пилот также скончался.
Отмечается, что Дассо отправился в выходные в свой дом и должен был вернуться в воскресенье вечером на вертолёте. Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации начало расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства.
Дань памяти погибшему миллиардеру выразили президент Франции Эмманюэль Макрон, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр культуры Франк Ристер, экс-депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен и другие политики.
Оливье Дассо — представитель семьи Дассо. Дед миллиардера Марсель в 1929 году основал самолётостроительную компанию Dassault Aviation, которая также занимается космической деятельностью. Отец Оливье Серж, как писал Лайф, скончался в 2018 году в возрасте 93 лет.
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