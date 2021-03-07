"День, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность": Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видео © Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём, праздником, который наполнен теплом и душевной щедростью.

По словам главы государства, давние традиции празднования 8 Марта создают особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщины в сбережении тех истинных ценностей, которые останутся вдохновляющим нравственным ориентиром.

"Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. Вы приносите в этот мир гармонию, нежность и красоту. И самое сильное чистое бескорыстное чувство — материнскую любовь! Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию. Волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными и достойными людьми", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что забота о детях и сохранение домашнего очага — это нелёгкий каждодневный труд, который заслуживает самого высокого призвания. Глава государства отметил, что российские женщины непостижимым образом успевают всё и достигают вершин в самых разных сферах деятельности.

Отдельно Путин поздравил женщин — медицинских работников, которые трудятся с полной отдачей в тяжёлых условиях эпидемии коронавируса и дарят пациентам душевную поддержку, чуткость, участие и внимание. Он поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестёр и нянечек — всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных" зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках.

"Дорогие наши женщины! 8 Марта — день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов. Успехов во всём! Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости! Будьте счастливы!" — заключил президент России.

Ранее сотрудники МВД устроили музыкальный флешмоб в метро Москвы, приуроченный к 8 Марта.

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