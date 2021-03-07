Двое мужчин погибли, женщина и ребёнок в больнице: на Кубани пьяный полицейский устроил жуткое ДТП — видео
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.
Двое мужчин погибли, женщина и ребёнок в больнице: на Кубани пьяный полицейский устроил жуткое ДТП. Видео © VK / 23 РЕГИОН
В городе Тихорецке Краснодарского края вечером 7 марта произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Опель" на полной скорости влетел в отечественную легковушку LADA Samara. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, предполагаемым виновником аварии является 25-летний полицейский, он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, серьёзно превысил скоростной режим и выехал на перекрёсток, не убедившись в безопасности манёвра.
В результате ДТП 44-летний водитель и 46-летний пассажир "Лады" скончались на месте, 34-летняя женщина и мальчик пяти лет были доставлены в больницу с различными травмами.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "ф" части 6 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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В настоящее время подозреваемый задержан, будет рассмотрено ходатайство о его заключении под стражу. О состоянии мужчины после аварии пока не известно. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, назначены необходимые экспертизы.
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