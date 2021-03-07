"Расчищали до леса, а дальше — снежные заносы": Жительница села под Омском рассказала, как её дети пробираются в школу по сугробам через поле

Жительница села под Омском рассказала, как её дети пробираются в школу по сугробам через поле. Видео © LIFE

В селе Красная Горка под Омском дети вынуждены добираться в школу через поле по сугробам, потому что дорогу некому чистить. Родителям приходится самостоятельно раскапывать тропинку. Об этом Лайфу рассказала местная жительница Ольга.

Женщина отметила, что от их дома до учебного заведения идёт основная дорога, но по ней путь составляет четыре с лишним километра (40 минут), в то время как по полю — всего два, а преодолеть это расстояние можно за 25 минут. В сентябре муж возил первоклассников утром на машине, возвращались же они пешком, но в октябре мужчина был вынужден уехать на полугодовую вахту.

Ольге пришлось уволиться с работы, чтобы водить сына и внучку в школу. Проблемы начались с первым снегом, тогда благодаря личной просьбе к руководству учреждения тракторист ещё расчищал дорогу. Однако после февральских каникул тропинку замело, мощности машины перестало хватать. Трактор чистил до леса, а дальше жительница села уже сама орудовала лопатой.

"Я расчищала лопатой сама снег, мы ходили по тропинке, но её быстро заметает. Ходили по дороге. Попутки, если идут, не останавливаются. Единственный раз нас подбросил мужичок деревенский — и всё. Идти вдоль дороги очень опасно. Пешеходных путей нет. Три дня мы походили, и я пошла расчищать поле от снега", — поделилась женщина.

По словам Ольги, с проблемой она обратилась к директору школы, тот предложил собрать подписи тех, кому также трудно добираться. Но семья недавно переехала в Красную Горку, толком никого не знала. После Нового года администрация учебного заведения предложила ездить детям вместе с одной из учительниц, но ребятам было крайне неудобно подстраиваться под график педагога и расписание маршрутки, ведь есть ещё кружки и дополнительные занятия.

"Попросила в школе гусеничный трактор для расчистки. Мне сказали, что эта инфраструктура не налажена, поэтому там улицы нет. Расчищали до леса, а дальше — снежные заносы. Мы не отказываемся и не отказывались ходить пешком, здесь два километра, но чтобы чистили", — добавила собеседница Лайфа.

Сегодня приходится самостоятельно раскапывать участок площадью примерно километр, местная администрация пообещала выделить технику, но к сентябрю, поскольку сейчас нет ни оборудования, ни водителей. 5 марта женщина вновь беседовала с руководством села, но вразумительного ответа так и не получила.

"Чистить некому, чистить не будут. Я спрашиваю: как мне решить этот вопрос? Ничего не услышала в ответ. Сама чистила, наревелась, устала физически. Ребёнок мой устал. Просто уже терпение кончилось", — заключила Ольга.

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