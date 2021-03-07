Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь отметил, что в США неправильно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны РФ. По словам Пескова, если рассматривать каждую негативную публикацию о российской вакцине "Спутник V" с точки зрения работы американских спецслужб, то "можно сойти с ума", ведь такие статьи появляются регулярно в англосаксонских СМИ.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник, заявила, что спецслужбы РФ якобы развернули кампанию по дезинформации о вакцине Pfizer и других западных препаратов от CoViD-19. Представитель Госдепа, имя которого не разглашается, назвал четыре ресурса, которые, по его словам, напрямую связаны с российскими спецслужбами. Речь идёт об Oriental Review, New Eastern Outlook, Rebel Inside и News Front. Дипломат утверждает, что все эти издания базируются вне США и распространяют данные о побочных эффектах вакцин, ставя под сомнение безопасность и эффективность. Никаких конкретных доказательств их связи с РФ он не привёл.