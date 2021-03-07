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Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин от коронавируса

Он указал на негативные публикации англосаксонских СМИ о российском препарате "Спутник V".

7 марта 2021, 21:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о причастности РФ к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса, произведённых в западных странах.

"Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин", — сказал Песков в беседе с WSJ.

Французские СМИ: "Спутник V" начал покорять европейцев

Французские СМИ: "Спутник V" начал покорять европейцев

Пресс-секретарь отметил, что в США неправильно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны РФ. По словам Пескова, если рассматривать каждую негативную публикацию о российской вакцине "Спутник V" с точки зрения работы американских спецслужб, то "можно сойти с ума", ведь такие статьи появляются регулярно в англосаксонских СМИ.

Песков назвал безосновательными и голословными обвинения в адрес России по поводу химоружия

Песков назвал безосновательными и голословными обвинения в адрес России по поводу химоружия

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник, заявила, что спецслужбы РФ якобы развернули кампанию по дезинформации о вакцине Pfizer и других западных препаратов от CoViD-19. Представитель Госдепа, имя которого не разглашается, назвал четыре ресурса, которые, по его словам, напрямую связаны с российскими спецслужбами. Речь идёт об Oriental Review, New Eastern Outlook, Rebel Inside и News Front. Дипломат утверждает, что все эти издания базируются вне США и распространяют данные о побочных эффектах вакцин, ставя под сомнение безопасность и эффективность. Никаких конкретных доказательств их связи с РФ он не привёл.

Ранее стало известно, что российская вакцина "Спутник V" обогнала американскую Pfizer и стала второй по популярности в мире.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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