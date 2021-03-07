Православные христиане встречают Масленицу

Православные христиане готовятся встретить в понедельник Масленую неделю, или Сырную седмицу (последнюю подготовительную неделю перед Великим постом).

Дни Масленицы зависят от даты самого важного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям масленичные гулянья начинаются за восемь недель до Воскресения Христова, в этом году они пройдут с 8 по 14 марта.

Великому посту предшествуют три подготовительные седмицы. Их называют сплошными, так как по средам и пятницам посты отменены. При этом в Масленую неделю (мясопустную) нельзя есть мясо. Также в среду и пятницу состоятся богослужения с многочисленными земными поклонами — как напоминание о приближающемся посте.

"Наступающая неделя называется мясопустная: мы не вкушаем ничего мясного, но всё остальное мы едим. А потом уже пост. Церковь плавно, в щадящем режиме вводит человека во время поста. Пост предваряется Прощёным воскресеньем, это как раз завершение Масленицы. А Масленица — это время, когда раньше часто ходили в гости, как говорили, к тёще на блины. Это возможность в преддверии Прощёного воскресенья попросить прощения, примириться", — рассказал РИА "Новости" священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Стеняев.

Понятие Масленицы связано с пасхальным циклом праздников, который сформировался в Православной церкви ещё в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому, как подчёркивает РПЦ, ошибочно называть традиции Масленицы языческими. Многие обряды потеряли ритуальное значение к началу ХХ века, и сейчас они носят только развлекательный характер, например сжигание Масленицы.

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