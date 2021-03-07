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Категорий: 18

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

Социальные карты пенсионеров будут разблокированы.

7 марта 2021, 22:19

Фото © ТАСС / picture alliance / SvenSimon

С 8 марта в Москве перестаёт действовать режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Теперь он носит рекомендательный характер. Решение об этом ранее принял мэр столицы Сергей Собянин.

Социальные карты пенсионеров будут разблокированы для проезда в общественном транспорте.

"Я обращаюсь к этой категории людей: это всё равно зона риска. Я бы попросил всех наших москвичей старшего поколения всё-таки быть осторожными", — подчеркнул Собянин. Слова градоначальника приводятся на его официальном сайте.

В России отменяется обязательный перевод работников старше 65 лет на удалёнку

В России отменяется обязательный перевод работников старше 65 лет на удалёнку

Мэр Москвы призвал пожилых людей воспользоваться бесплатным проездом в транспорте для посещения пунктов вакцинации и настоятельно рекомендовал защитить себя прививкой.

Также Собянин отметил, что ситуация по коронавирусу в Москве улучшается, уровень заболеваемости снижается еженедельно, зафиксировано в пять раз меньше заражений, чем на пиковых значениях, и в два-три раза меньше госпитализаций.

Напомним, в России за последние сутки выявили менее 11 тысяч случаев коронавируса. Ранее обязательную самоизоляцию для пожилых граждан также отменили в Карелии.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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