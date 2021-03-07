Секс с умом: кто такие сапиосексуалы и почему отношения с ними могут быть невыносимыми
Сапиосексуалы — это люди, которых привлекает не внешность партнёра, а его интеллект. Чем умнее человек, тем выше сексуальное влечение сапиофила к нему. Но психологи говорят, что с "любителями умников" нужно быть осторожнее.
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Герой Шелдона из сериала "Теория большого взрыва" — яркий пример сапиосексуала. Он не способен влюбиться с первого взгляда, внешность его вообще мало волнует, а пустые разговоры раздражают. Интимной близости сапиосексуал предпочтёт интеллектуальную философскую беседу.
Психотерапевт Анна Таипова отмечает, что сапиосексуальность нельзя считать сексуальной девиацией, поскольку это не отклонение от нормы, а одна из форм предпочтений, фетиш. Конечно, если человек полностью отказывается от секса и выбирает только разговоры о сложных материях — это повод для обращения к специалисту.
— Возможно, в детстве молодой человек был влюблён в отличницу, с которой было интересно общаться, но отношения не сложились, а поведенческий сценарий сохранился. Или, например, девушка была в отношениях с глупым молодым человеком, который навсегда отбил желание к сплетням, плоским шуткам и пустой болтовне, — говорит психолог Юлия Гальцева.
Эксперты утверждают, что отсутствие интереса к внешности совсем не означает, что сам человек или его партнёр плохо выглядят и не следят за собой. Они могут быть очень привлекательными и ухоженными, но не ставят свой внешний вид во главу угла.
Какие плюсы есть
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Отношения с сапиосексуалом, во-первых, комплиментарно подчёркивают высокий IQ его избранника, ведь если партнёр глуп — ни о какой связи не может быть и речи. Во-вторых, союз умных людей, как правило, очень прочный: они оба знают, чего хотят, умеют разговаривать и слушать.
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— У интеллектуально развитых людей зачастую нет проблем с воображением и фантазией — это большой плюс для интимной жизни. Да и с эмпатией у умных всё в порядке, они умеют чувствовать партнёра, — говорит сексолог Александра Сидорова.
В вопросах зарабатывания денег может быть два варианта: либо интеллект помогает хорошо зарабатывать, либо сапиосексуал настолько умён, что никакие материальные вещи его не интересуют, он умеет довольствоваться необходимым, без каких-либо излишеств.
Какие минусы
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Разговоры о сложном далеко не всегда предполагают душевность и уют. С умными людьми зачастую бывает непросто ужиться, они несговорчивы в бытовых вопросах, могут быть зациклены на себе и своём развитии, допускают высокомерие и заносчивость.
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— Сапиосексуалы, как правило, на первом этапе отношений готовы мириться со всеми недостатками своего объекта обожания. Но когда влюблённость проходит, начинаются сложности. Приходится либо мириться ради умных речей, либо расходиться и искать нового гения, — говорит Юлия Гальцева.
По словам сексолога Александры Сидоровой, "умные отношения" нуждаются в постоянных встрясках, иначе можно застрять в сплошных беседах, которые со временем становятся нудными. Лучшее решение — устраивать дебаты и жаркие споры по какой-то острой теме. Интеллектуальные поединки могут подогреть такие отношения и продлить их жизнь.
Сапиосексуалы очень ранимы. Но это касается не столько грубости или дерзости партнёра, сколько глупости. Стоит партнёру допустить орфографическую ошибку, перепутать цитату какого-то философа или не смочь решить математическую задачку — интерес пропадёт. Ошибок быть не должно.
— Люди, которых влекло только к умникам, были всегда. Но название "сапиосексуал" появилось совсем недавно. Нет ничего странного в том, что человек не может влюбиться сразу и сначала изучает своего партнёра, постигает его внутренний мир, а уже после этого в нём просыпаются нежные чувства. Такой формат полезен для тех, кто настроен на долгие и серьёзные отношения. Главное — интеллектуалу нужно всегда соответствовать, иначе зачем ему такой партнёр? — добавляет Юлия Гальцева.
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