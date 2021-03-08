Россияне озвучили профессии с неоправданно высокой зарплатой

Жители России оценили уровень зарплат представителей разных профессий и рассказали, в каких случаях они считают выплаты завышенными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Ipsos.

Так, 79% респондентов полагают, что в РФ слишком много получают политики. Следом находятся банкиры (61%). По словам россиян, в мире представителям этих профессий также платят неоправданно много — такого мнения придерживается 74% и 41% опрошенных соответственно.

Согласно результатам исследования, слишком мало получают соцработники, помогающие пожилым и инвалидам (71%), медсёстры (70%), няни и работники яслей (69%), учителя (63%).

Справедливые зарплаты, по мнению россиян, у бухгалтеров (62%), инженеров и программистов (60%), сотрудников магазинов и ассистентов (57%).

Всего в опросе приняло участие 20,5 тысячи человек, из них 500 в России.

Ранее стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами в России. Так, больше всего получают работники сферы добычи нефти и газа, металлических руд, финансовой и страховой деятельности, производства табачных изделий и добычи полезных ископаемых.

Также в начале года сообщалось, что россияне хотели бы иметь зарплату в 158 тысяч рублей. При этом ожидания москвичей и петербуржцев оказались ещё выше — 175 и 164 тысячи соответственно. На минимальную сумму (29 тысяч) рассчитывают лишь 7% опрошенных.

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