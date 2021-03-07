"Это самая лучшая семья": Соседи рассказали об убитых в Подмосковье бабушке и внуках
По их словам, подозреваемый в расправе над родственниками употреблял наркотики, друзья мужчины это подтверждают.
Фото © Соцсети
Соседи жестоко убитых бабушки и трёх маленьких внуков в подмосковном Ликино-Дулёве рассказали о семье.
По их словам, в день трагедии родители ненадолго оставили детей бабушке, чтобы побыть вдвоём. Мама и папа постоянно занимались восьмилетней дочкой и двухлетними близнецами, всегда находились рядом с ними.
"Они никогда не были без детей. Они всегда с ними, везде с ними. Это самая лучшая семья", — рассказала телеканалу "360" жительница соседнего дома.
Что касается задержанного по подозрению в убийстве мужчины, племянника убитой, то соседи не были знакомы с ним лично, но слышали, что он наркоман.
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Стоит отметить, что совершенно иную информацию рассказали знакомые семьи "Комсомольской правде". По их словам, мать погибших детей недавно развелась с мужем и переехала к матери. В день убийства она пришла с работы, женщина торгует на местном рынке.
"Дочка и мальчики-двойняшки от разных мужчин. С последним они разошлись не так давно. Семья бедная, но опрятная. До этого её все знали по отцу (матери погибших детей. — Прим. Лайфа). Он 12 лет сидел за убийство", — сообщили знакомые.
Подозреваемый — двоюродный брат мамы и дядя ребят, с ними в квартире не проживал и планировал зайти в гости. По данным издания, когда полиция вскрыла дверь, всё в квартире было в крови, но на кадрах оперативного видео, которые публиковал Следственный комитет, этого не видно. Отмечается, что предполагаемого убийцу задержали через пару часов.
Его друзья заявляют, что мужчина был тихим, неконфликтным, выучился в колледже на автомеханика и трудился на различных производствах. В свободное время предпочитал играть в компьютерные игры и кататься на велосипеде. Информацию про употребление запрещённых веществ знакомые подтвердили.
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Напомним, тела бабушки и трёх её внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается племянник женщины. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.
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