Цена нефти Brent превысила 70 долларов впервые с 8 января 2020 года

По данным на 02:02 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговались на уровне 70,78 доллара за баррель (рост составил 1,78%). Апрельские фьючерсы марки WTI прибавили в стоимости 1,72% и достигли показателя в 67,41 доллара за баррель.

Напомним, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.