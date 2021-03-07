Цена нефти Brent превысила 70 долларов впервые с 8 января 2020 года
Марка WTI тоже подорожала.
Фото © ТАСС / EPA
Цена барреля нефти Brent превысила 70 долларов впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
По данным на 02:02 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговались на уровне 70,78 доллара за баррель (рост составил 1,78%). Апрельские фьючерсы марки WTI прибавили в стоимости 1,72% и достигли показателя в 67,41 доллара за баррель.
Напомним, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России (на 130 тысяч баррелей в сутки) и Казахстане (на 20 тысяч).
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