Число привившихся от коронавируса в мире превысило 300 миллионов человек

Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчёты.

Прививки, по данным агентства, сделали уже 301,4 миллиона жителей Земли. Это в два с половиной раза больше, чем число заразившихся. Доля привитого населения составляет 3,8%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что для появления коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцину получило около 70% населения.

Согласно прогнозу главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, пандемия коронавируса завершится в 2022 году. Он отметил, что худший сценарий позади, потребность в ограничениях к началу следующего года отпадёт. Эксперт уточнил, что это только прогноз, так как никто не может на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс также считает, что мир не вернётся к доковидному состоянию раньше 2022 года.

Что касается возможной третьей волны CoViD-19, то ряд экспертов, и в частности глава Федерального медико-биологическое агентства Вероника Скворцова полагают, что она начнётся в мае. По её словам, прогноз основан на математических моделях, которые предсказывают течение заболевания и развитие эпидемиологического процесса, однако фактор вакцинации он не учитывает.

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