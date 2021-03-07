"Вы делаете наш мир лучше и добрее": Космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта — видео
Экипаж пожелал прекрасным дамам приятных сюрпризов и семейного тепла.
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с Международным женским днём с борта МКС. Видео опубликовано на ютуб-канале "Роскосмоса".
"Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сёстры, дорогие жёны и дочки. Поздравляем вас с началом весны! Весна — это время обновления, пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее", — сказали участники 64-й космической экспедиции.
Космонавты пожелали женщинам услышать слова любви, почувствовать внимание и заботу своих близких, чтобы каждый день был наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём.
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