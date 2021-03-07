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Власти озвучили предварительную причину пожара на подводном нефтепроводе в акватории Оби

Ранее такую же версию выдвинул источник Лайфа.

7 марта 2021, 23:25
<p>Фото © ТАСС / Андрей Виль</p>

Фото © ТАСС / Андрей Виль

Пожар на подводном нефтепроводе под Нижневартовском (ХМАО) в акватории Оби, по предварительным данным, произошёл из-за искры от снегохода рыбаков. Об этом журналистам сообщили в Администрации Сургута.

"По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки", — заявили в мэрии.

"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби

"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби

Также в администрации призвали воздержаться от рыбалки в акватории Оби и отказаться от выхода на лёд.

На сайте правительства региона сообщается, что концентрация химических веществ в воздухе после аварии не превышает нормы. Результаты анализа качества воды будут готовы в течение трёх дней. Органолептические показатели в Мегионе, городе, соседствующем с Нижневартовском, не нарушены. Ближайший от места возгорания населённый пункт находится на расстоянии 44 километров, угрозы для населения и окружающей среды нет.

Разлив нефтепродуктов произошёл на перерабатывающей станции в Приамурье

Разлив нефтепродуктов произошёл на перерабатывающей станции в Приамурье

Напомним, ранее источник Лайфа сообщил о том, что виновниками пожара на нефтепроводе в акватории Оби могли стать именно рыбаки. Возгорание было ликвидировано днём в воскресенье.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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