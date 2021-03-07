Власти озвучили предварительную причину пожара на подводном нефтепроводе в акватории Оби
Ранее такую же версию выдвинул источник Лайфа.
Фото © ТАСС / Андрей Виль
Пожар на подводном нефтепроводе под Нижневартовском (ХМАО) в акватории Оби, по предварительным данным, произошёл из-за искры от снегохода рыбаков. Об этом журналистам сообщили в Администрации Сургута.
"По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки", — заявили в мэрии.
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Также в администрации призвали воздержаться от рыбалки в акватории Оби и отказаться от выхода на лёд.
На сайте правительства региона сообщается, что концентрация химических веществ в воздухе после аварии не превышает нормы. Результаты анализа качества воды будут готовы в течение трёх дней. Органолептические показатели в Мегионе, городе, соседствующем с Нижневартовском, не нарушены. Ближайший от места возгорания населённый пункт находится на расстоянии 44 километров, угрозы для населения и окружающей среды нет.
Напомним, ранее источник Лайфа сообщил о том, что виновниками пожара на нефтепроводе в акватории Оби могли стать именно рыбаки. Возгорание было ликвидировано днём в воскресенье.
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