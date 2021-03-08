Члены ОНФ поздравили женщин с 8 Марта трогательной песней Высоцкого — видео
Активисты призвали уделить внимание тем, кто в этом особо нуждается.
Видео © ОНФ
Члены Общественного народного фронта (ОНФ) поздравили россиянок с 8 Марта, исполнив а капелла песню Владимира Высоцкого "Лирическая". Активисты организовали акцию "Всё #ПРО_НЕЁ" и призвали присоединяться к ней мужчин со всех городов России.
Члены ОНФ напомнили, что в наибольшем внимании нуждаются пожилые и одинокие женщины, ветераны и матери детей с серьёзными диагнозами. В акции уже приняли участие "Ночные волки" и другие общественные деятели и организации.
"Кто-то встречает 8 Марта в кругу семьи или с друзьями, а кто-то — на рабочем посту. Например, медики и врачи, кондукторы и водители общественного транспорта, продавцы, сотрудники различных ведомств. Мы решили поднять настроение и говорим всем женщинам: "Ты прекрасна!" Более чем в 60 регионах страны ребята вручают цветы, открытки и подарки", — рассказал член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
Ранее с 8 Марта российских женщин поздравили космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции, а также президент России Владимир Путин.
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