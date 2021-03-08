Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Члены ОНФ поздравили женщин с 8 Марта трогательной песней Высоцкого — видео

Активисты призвали уделить внимание тем, кто в этом особо нуждается.

8 марта 2021, 08:04

Видео © ОНФ

Члены Общественного народного фронта (ОНФ) поздравили россиянок с 8 Марта, исполнив а капелла песню Владимира Высоцкого "Лирическая". Активисты организовали акцию "Всё #ПРО_НЕЁ" и призвали присоединяться к ней мужчин со всех городов России.

Члены ОНФ напомнили, что в наибольшем внимании нуждаются пожилые и одинокие женщины, ветераны и матери детей с серьёзными диагнозами. В акции уже приняли участие "Ночные волки" и другие общественные деятели и организации.

В томской Росгвардии поздравили с 8 Марта матерей погибших сотрудников

В томской Росгвардии поздравили с 8 Марта матерей погибших сотрудников

"Кто-то встречает 8 Марта в кругу семьи или с друзьями, а кто-то — на рабочем посту. Например, медики и врачи, кондукторы и водители общественного транспорта, продавцы, сотрудники различных ведомств. Мы решили поднять настроение и говорим всем женщинам: "Ты прекрасна!" Более чем в 60 регионах страны ребята вручают цветы, открытки и подарки", — рассказал член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Ранее с 8 Марта российских женщин поздравили космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции, а также президент России Владимир Путин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1