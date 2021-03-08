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Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в Омской области

Спастись удалось лишь главе семейства и пятимесячному ребёнку.

8 марта 2021, 07:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во время пожара в одном из частных домов в Омской области погибли двое маленьких детей и их мать. Удалось спастись лишь главе семейства, который вынес из огня своего пятимесячного сына. Об этом страшном инциденте сообщило СУ СКР по региону.

"Первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь", — говорится в сообщении.

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Сообщается, что при пожаре погибли 25-летняя жена и двое детей — пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик. Также стала известна возможная причина возгорания: перед сном глава семьи ремонтировал бензопилу, а потом оставил её около печи, одна из деталей оплавилась и дала начало пожару.

Ранее Лайф писал о пожаре в Уфе, в результате которого погибло три человека.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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