Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в Омской области

Во время пожара в одном из частных домов в Омской области погибли двое маленьких детей и их мать. Удалось спастись лишь главе семейства, который вынес из огня своего пятимесячного сына. Об этом страшном инциденте сообщило СУ СКР по региону.

"Первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он уже не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь", — говорится в сообщении.

Сообщается, что при пожаре погибли 25-летняя жена и двое детей — пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик. Также стала известна возможная причина возгорания: перед сном глава семьи ремонтировал бензопилу, а потом оставил её около печи, одна из деталей оплавилась и дала начало пожару.

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