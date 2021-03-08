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Врач назвал болезни, повышающие риск заразиться коронавирусом

Также при их наличии течение ковида будет куда более тяжёлым.

8 марта 2021, 07:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Люди, имеющие заболевания пищеварительных органов, намного более уязвимы для коронавируса. Такое заявление сделал внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

"Кому нужно особо поостеречься? У тех, кто принимает ингибиторы протонной помпы (ИПП), — препараты, снижающие кислотопродукцию желудка, широко назначаемые для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Врач отметил, что у данной категории людей риск заразиться коронавирусом намного выше, чем у остальных. По его словам, тяжёлое течение COVID-19 может сопровождаться выраженными желудочно-кишечными симптомами и нарушениями печёночных показателей.

Напоминаем, что инфекционисты спрогнозировали рост заболеваемости ковидом в середине весны.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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