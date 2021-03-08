Европу предупредили о новом страшном последствии коронавируса
Помимо самой болезни опасность кроется в социальных аспектах, на которые она влияет.
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Пандемия CoViD-19 и обязательная самоизоляция в Европе вызвали резкое сокращение рождаемости, сообщает El Pais.
Так, в Испании, по данным издания, в декабре и январе рождаемость снизилась на 22,6% по сравнению с показателями прошлого периода.
"Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало для точного прогноза на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", — рассказал директор Института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.
Другие европейские страны заявляют об аналогичной ситуации. В Италии в декабре количество новорождённых сократилось на 21,6% в сравнении с прошлым периодом, а во Франции уровень рождаемости упал на 13%.
Главными причинами отказа от рождения детей стали резкий рост безработицы и высокая смертность от коронавируса.
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