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Европу предупредили о новом страшном последствии коронавируса

Помимо самой болезни опасность кроется в социальных аспектах, на которые она влияет.

8 марта 2021, 00:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пандемия CoViD-19 и обязательная самоизоляция в Европе вызвали резкое сокращение рождаемости, сообщает El Pais.

Так, в Испании, по данным издания, в декабре и январе рождаемость снизилась на 22,6% по сравнению с показателями прошлого периода.

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"Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало для точного прогноза на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным", — рассказал директор Института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Другие европейские страны заявляют об аналогичной ситуации. В Италии в декабре количество новорождённых сократилось на 21,6% в сравнении с прошлым периодом, а во Франции уровень рождаемости упал на 13%.

Главными причинами отказа от рождения детей стали резкий рост безработицы и высокая смертность от коронавируса.

Ранее демограф рассказал, сколько людей будет населять Россию в 2040 году.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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