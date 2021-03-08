Онколог назвал смертельную опасность колбасы: хуже сигарет

50 граммов сырокопчёного сервелата по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет. Постоянное употребление этого продукта и других изделий из красного мяса увеличивает риск смерти, рассказал главный онколог МЦ "СМ-Клиника", доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

"Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копчёная колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать помимо нитритов ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения", — объяснил врач в беседе с агентством "Прайм".

Медик добавил, что такие изделия из переработанного мяса, как сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы, официально считаются канцерогенами первой группы. Если каждый день съедать по 50 граммов этих продуктов, то вероятность появления рака толстой кишки увеличивается на 18%. Кроме того, ситуацию ухудшает обработка продуктов для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.

По словам Серякова, колбаса содержит добавленные в качестве фиксатора окраски нитрит натрия или нитрит калия. Именно благодаря им у продукта розовый цвет. Также эти вещества предотвращают развитие опасных возбудителей ботулизма. Но, попадая в кишечник, они могут превратиться в канцерогенные нитрозамины.

Кроме того, онколог отнёс к опасным продуктам печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкую газировку, шпроты, спиртные напитки, майонез, соусы, маргарин, рафинированный сахар, чипсы, попкорн, консервированные фрукты и овощи, искусственные подсластители и генномодифицированные продукты. Однако нельзя утверждать, что они опаснее сигарет, всё дело в количестве.

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