Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о прекрасном самочувствии после вакцинации "Спутником V"

"Я чувствовал себя хорошо. Как правило, от любой вакцины есть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня же в первый день была только небольшая сонливость. Сейчас я чувствую себя на все 100 процентов", — сказал политик во время выступления, трансляция которого шла у него в "Твиттере".