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Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о прекрасном самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Политик подчеркнул, что чувствует себя на все сто.

8 марта 2021, 00:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NicolasMaduro/photos/3074272979469831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nicolás Maduro</a></p>

Фото © Facebook / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Я чувствовал себя хорошо. Как правило, от любой вакцины есть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня же в первый день была только небольшая сонливость. Сейчас я чувствую себя на все 100 процентов", — сказал политик во время выступления, трансляция которого шла у него в "Твиттере".

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Напомним, Мадуро и его жена привились российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в субботу, 6 марта. После вакцинации президент пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Вторую дозу венесуэльский лидер получит 26 марта.

Ранее Лайф писал о том, что Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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