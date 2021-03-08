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Советник главы МВД Украины заявил о "сильном ударе и потрясении" для России

По его мнению, со стороны Москвы может быть противодействие, но Киев готов к ответу.

8 марта 2021, 00:36

Фото © Pixabay

Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало "сильным ударом и потрясением" для России. Об этом заявил советник главы МВД Незалежной Валерий Поцелуйко.

"Те шаги, которые ввёл СНБО, которые ввёл президент, — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России", — сказал Поцелуйко в трансляции на сайте интернет-газеты "Обозреватель".

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По его мнению, со стороны Москвы может быть противодействие, но пока не известно, какое именно. Киев учитывает подобную гипотетическую возможность и готов к ответу.

Советник министра внутренних дел считает, что в отношении телеканалов Украина действует с позиции закона, поэтому созданный на основе трёх заблокированных новый канал тоже попадёт под санкции.

Напомним, что три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций президента Владимира Зеленского. После этого решения стало известно, что украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента главы государства. В Кремле отметили, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам. В конце февраля заблокированные "112 Украина", NewsOne и ZIK объединились в медиахолдинг "Новости" и создали телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый"), доступ к которому Киев закрыл спустя час после выхода в эфир.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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