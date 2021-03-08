Диетолог предупредила об опасности вечернего поедания фруктов

Будет фрукт полезным или вредным для здоровья, зависит от того, в какое время вы его съели. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Врач отметила, что фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому не стоит заменять на них приём пищи, ведь это нарушает обмен — и липидный, и углеводный.

"Можно съесть жёсткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причём через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то ещё добавкой, например груша со свёклой или яблоко с морковью, — сказала диетолог.

По словам Мойсенко, в этом случае в организм человека поступают полезные элементы и из груши, и из морковки — пектиновые вещества и клетчатка в достаточном количестве. Идёт медленное всасывание углеводов, которые заложены в плодах, и получается "роскошный продукт".

А вот употребление фруктов вечером может нанести вред здоровью. Замещать ими ужин диетолог категорически запрещает, так как фрукты влияют на кору головного мозга: уровень лептина поднимается, и мозг перестаёт его чувствовать, не может оценить, сколько у него энергии, начинает её экономить и запасать, подытожила врач.

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