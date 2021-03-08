В Киеве нашли "российский след" в сообщениях о создании гей-подразделений в украинской армии

В Киеве обвинили Россию в распространении информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает канал "24" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.

Ранее несколько украинских СМИ со ссылкой на социальные сети разместили информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей ВСУ. В Генштабе опровергли организацию подразделения подобного рода и заявили, что сайт, разместивший сообщение о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес.

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"Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооружённых сил", — сказал представитель Генштаба.

Сеник добавил, что украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, ситуацию должна прояснить Служба безопасности Украины.

Ранее Лайф писал о том, для чего США нужны граждане ЛГБТ и гетеросексуальные меньшинства.

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