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В Киеве нашли "российский след" в сообщениях о создании гей-подразделений в украинской армии

Сайт, разместивший сообщение о наборе ЛГБТ-военных, имеет российский IP-адрес.

8 марта 2021, 03:27
<p>Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ</p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

В Киеве обвинили Россию в распространении информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает канал "24" со ссылкой на представителя Генштаба страны Богдана Сеника.

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Ранее несколько украинских СМИ со ссылкой на социальные сети разместили информацию о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей ВСУ. В Генштабе опровергли организацию подразделения подобного рода и заявили, что сайт, разместивший сообщение о наборе ЛГБТ-военных, якобы имеет российский IP-адрес.

Фото © Facebook

Фото © Facebook

"Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооружённых сил", — сказал представитель Генштаба.

Сеник добавил, что украинские военные "сразу поняли, с кем имеют дело". По его мнению, ситуацию должна прояснить Служба безопасности Украины.

Ранее Лайф писал о том, для чего США нужны граждане ЛГБТ и гетеросексуальные меньшинства.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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