Жоан Лапорта победил на выборах президента ФК "Барселона" и пообещал удержать Месси. Видео © Twitter / FCBarcelona_es

58-летний юрист Жоан Лапорта победил на выборах президента "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Функционер, который уже был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год, обошёл на выборах предпринимателя Виктора Фонта и адвоката Тони Фрейшу. Лапорта набрал 54,28%, в то время как его оппоненты — 29,29% и 8,58% соответственно.

Именно под руководством юриста "Барселона" добилась самых значимых успехов за последнее время, выиграв в 2009 году шесть трофеев. Кроме того, в период президентства Лапорты сине-гранатовые четырежды побеждали в чемпионате Испании и дважды брали Лигу чемпионов. Всего клуб завоевал за это время 12 титулов.

"Я буду разговаривать с Лионелем Месси. Смогу ли я убедить его остаться? Это зависит от него, но я сделаю всё возможное, что в моих силах и в рамках финансовых возможностей клуба, чтобы убедить его продолжить играть за "Барселону", — приводит слова Лапорты в "Твиттере" журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

Авторы