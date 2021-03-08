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Жоан Лапорта победил на выборах президента ФК "Барселона" и пообещал удержать Месси

Он уже занимал эту должность с 2003 по 2010 год. Тогда клуб выиграл 12 трофеев, в том числе шесть в одном сезоне.

8 марта 2021, 03:10

Жоан Лапорта победил на выборах президента ФК "Барселона" и пообещал удержать Месси. Видео © Twitter / FCBarcelona_es

58-летний юрист Жоан Лапорта победил на выборах президента "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Функционер, который уже был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год, обошёл на выборах предпринимателя Виктора Фонта и адвоката Тони Фрейшу. Лапорта набрал 54,28%, в то время как его оппоненты — 29,29% и 8,58% соответственно.

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Именно под руководством юриста "Барселона" добилась самых значимых успехов за последнее время, выиграв в 2009 году шесть трофеев. Кроме того, в период президентства Лапорты сине-гранатовые четырежды побеждали в чемпионате Испании и дважды брали Лигу чемпионов. Всего клуб завоевал за это время 12 титулов.

"Я буду разговаривать с Лионелем Месси. Смогу ли я убедить его остаться? Это зависит от него, но я сделаю всё возможное, что в моих силах и в рамках финансовых возможностей клуба, чтобы убедить его продолжить играть за "Барселону", — приводит слова Лапорты в "Твиттере" журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

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Напомним, Жозеп Бартомеу, предыдущий президент "Барселоны", ушёл в отставку в октябре 2020 года. Осенью ему было предъявлено обвинение в коррупции. В начале марта стало известно об аресте функционера, но спустя сутки его временно отпустили из-под стражи.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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