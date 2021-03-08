Мужчина убил пятилетнего сына в подъезде на юге Москвы
Согласно предварительной информации, отец взял ребёнка у бывшей жены, чтобы провести с ним выходные.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Житель Москвы убил своего пятилетнего сына в подъезде на юге города. Об этом сообщает Пятый канал.
По его данным, ребёнок скончался вследствие получения черепно-мозговой травмы. Первыми о трагедии узнали соседи, они вызвали полицию, услышав крики.
Согласно предварительной информации, отец взял сына у бывшей жены, чтобы провести с ним выходные. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф рассказывал об ужасном преступлении в Подмосковье. Тела бабушки и трёх её внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается племянник женщины. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.
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