Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мужчина убил пятилетнего сына в подъезде на юге Москвы

Согласно предварительной информации, отец взял ребёнка у бывшей жены, чтобы провести с ним выходные.

8 марта 2021, 02:38

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Житель Москвы убил своего пятилетнего сына в подъезде на юге города. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, ребёнок скончался вследствие получения черепно-мозговой травмы. Первыми о трагедии узнали соседи, они вызвали полицию, услышав крики.

Тихоня со зверем внутри: почему спокойный и усидчивый школьник жестоко убил всю семью

Тихоня со зверем внутри: почему спокойный и усидчивый школьник жестоко убил всю семью

Согласно предварительной информации, отец взял сына у бывшей жены, чтобы провести с ним выходные. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лайф рассказывал об ужасном преступлении в Подмосковье. Тела бабушки и трёх её внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается племянник женщины. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

вчера в 22:19

"Это самая лучшая семья": Соседи рассказали об убитых в Подмосковье бабушке и внуках

вчера в 23:48

Больницы переполнены, под завалами раненые: не менее 20 человек погибли и около 500 пострадали после взрывов в Экваториальной Гвинее — видео

сегодня в 01:31

Россиянкам на 8 Марта предложили сдать бывших в армию

сегодня в 02:47

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол будущего ребёнка

сегодня в 02:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1