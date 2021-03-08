Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол будущего ребёнка
Первым ребёнком пары стал мальчик, которого назвали Арчи.
Фото © ТАСС / PA
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о поле будущего ребёнка. Новостью пара поделилась в эфире шоу Опры Уинфри на телеканале CBS.
По словам герцога Суссекского, пара ждёт девочку. Гарри признался, что его первой мыслью, когда он узнал об этом, было чувство благодарности.
Первый ребёнок Гарри и Меган, Арчи, родился 6 мая 2019 года. В середине февраля стало известно о пополнении в семье.
В свою очередь, Меган рассказала о дне свадьбы. Она отметила, что это был внетелесный опыт. Девушка поделилась, что перед бракосочетанием проспала всю ночь, а проснувшись, слушала песню Chapel Of Love.
"Это был не наш день, это был день, который был запланирован для всего мира", — сказала Маркл.
Меган добавила, что они поженились с Гарри за три дня до официальной церемонии, состоявшейся 19 мая 2018 года.
Как сообщал Лайф, первое телеинтервью принца Гарри и Меган Маркл было оценено в девять миллионов долларов. В ходе него пара раскрыла важные моменты жизни в королевской семье и рассказала, что послужило причиной разрыва с ней.
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