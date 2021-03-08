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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол будущего ребёнка

Первым ребёнком пары стал мальчик, которого назвали Арчи.

8 марта 2021, 02:24
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о поле будущего ребёнка. Новостью пара поделилась в эфире шоу Опры Уинфри на телеканале CBS.

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По словам герцога Суссекского, пара ждёт девочку. Гарри признался, что его первой мыслью, когда он узнал об этом, было чувство благодарности.

Первый ребёнок Гарри и Меган, Арчи, родился 6 мая 2019 года. В середине февраля стало известно о пополнении в семье.

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В свою очередь, Меган рассказала о дне свадьбы. Она отметила, что это был внетелесный опыт. Девушка поделилась, что перед бракосочетанием проспала всю ночь, а проснувшись, слушала песню Chapel Of Love.

"Это был не наш день, это был день, который был запланирован для всего мира", — сказала Маркл.

Меган добавила, что они поженились с Гарри за три дня до официальной церемонии, состоявшейся 19 мая 2018 года.

Как сообщал Лайф, первое телеинтервью принца Гарри и Меган Маркл было оценено в девять миллионов долларов. В ходе него пара раскрыла важные моменты жизни в королевской семье и рассказала, что послужило причиной разрыва с ней.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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