Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с января прошлого года

Рост составил 2,57%.

8 марта 2021, 01:57
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным на 05:04 мск, стоимость майского фьючерса Brent выросла на 2,57% и достигла $71,14 за баррель. Аналогичные показатели в случае с маркой WTI составляют 2,53% и 67,59 доллара.

Новак рассказал, когда рынок нефти может вернуться к докризисному состоянию

Новак рассказал, когда рынок нефти может вернуться к докризисному состоянию

Напомним, несколькими часами ранее цена Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с 8 января. Апрельские фьючерсы марки WTI тоже прибавили в стоимости 1,72% и достигли показателя в 67,41 доллара за баррель.

Как сообщал Лайф, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России (на 130 тысяч баррелей в сутки) и Казахстане (на 20 тысяч).

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1