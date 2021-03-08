Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с января прошлого года

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным на 05:04 мск, стоимость майского фьючерса Brent выросла на 2,57% и достигла $71,14 за баррель. Аналогичные показатели в случае с маркой WTI составляют 2,53% и 67,59 доллара.

Напомним, несколькими часами ранее цена Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с 8 января. Апрельские фьючерсы марки WTI тоже прибавили в стоимости 1,72% и достигли показателя в 67,41 доллара за баррель.

Как сообщал Лайф, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.

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