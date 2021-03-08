Москвич "поздравил" подругу с наступающим 8 Марта выстрелом в ухо
Девушку доставили в больницу с травмой барабанной перепонки.
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В Москве накануне Международного женского дня молодой человек едва не убил свою подругу. Мужчина выстрелил в ухо 26-летней девушке из травматического пистолета.
Как сообщает Пятый канал, в результате случившегося пострадавшая получила травму барабанной перепонки. Она была доставлена в одну из столичных клиник. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
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