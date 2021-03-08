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NYT: США намерены ответить на приписываемый России взлом кибератаками и новыми санкциями

Москва не раз опровергала свою причастность.

8 марта 2021, 01:48
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

США намерены в течение ближайших трёх недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую Москве хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Издание пишет, что эти "контрудары" не будут очевидными, но руководство РФ, разведка и военные узнают о них.

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Также, утверждает NYT, Штаты планируют ввести ряд новых экономических санкций. Кроме того, американский президент Джо Байден намерен подписать указ для предотвращения кибератак на правительственные системы в будущем.

Софт компании SolarWinds был взломан в марте 2020 года. Хакеры внедрили вирус в обновление Orion, которое затем загрузили и использовали тысячи клиентов фирмы, в том числе правительственные ведомства и крупные частные компании США. Вашингтон обвинил в кибератаке Россию, но Москва не раз опровергала свою причастность. Сама компания SolarWinds также воздержалась от предположений, кто виновен во взломе.

Ранее глава Microsoft Брэд Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds, при этом не предоставив никаких свидетельств.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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