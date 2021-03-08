Больницы переполнены, под завалами раненые: не менее 20 человек погибли и около 500 пострадали после взрывов в Экваториальной Гвинее — видео

Причиной трагедии стало небрежное обращение с динамитом на складах боеприпасов.

Не менее 20 человек погибли и около 500 пострадали после взрывов в Экваториальной Гвинее. Видео © Twitter / air_intel / radiomacutonet / v_miodrag / janaan99

Не менее 20 человек погибли и более 500 получили ранения после серии взрывов на военной базе в городе Бата в Экваториальной Гвинее. Об этом заявил президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, его слова приводит издание AhoraEG.

Глава государства отметил, что трагедия произошла из-за небрежного обращения с динамитом. Взрывоопасные вещества вспыхнули по халатности военнослужащих на складах боеприпасов.

Президент выразил соболезнования семьям жертв, он призвал сохранять спокойствие и игнорировать мистификации вокруг происшествия. Политик обратился к международному сообществу и благотворителям с просьбой оказать поддержку его стране.

В ближайшее время будет проведено расследование, компетентные органы дадут оценку произошедшему и масштабам ущерба, а также определят ответственных за инцидент.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что в небо поднялся огромный столб дыма. В районе взрыва железные крыши были сорваны с полуразрушенных домов, от большинства жилых зданий остались лишь одна-две стены. Чрезвычайные службы приступили к тушению пожара, вспыхнувшего на военной базе.

Местные жители в панике бросились покидать опасные районы, не исключено, что под завалами остаются люди. Сограждане своими силами пытались достать пострадавших из-под обломков в первые минуты после происшествия, на машинах увозили раненых, среди которых было много детей, в больницы.

Минздрав Экваториальной Гвинеи заявил, что клиники переполнены, многим была оказана помощь на месте трагедии. Ведомство призвало добровольцев сдать кровь.