"Зуд политических цензоров": Пушков оценил блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

Facebook взял на себя функцию цензора и контролёра, хотя это не является задачей социальной сети. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что платформа должна публиковать позиции зарегистрированных пользователей, в том числе тех СМИ, которые имеют там аккаунты, а не выяснять их достоверность.

Сенатор добавил, что если информация не является достоверной, пострадавшая сторона может отстаивать свои интересы в суде, сославшись на публикацию конкретного средства массовой информации, но у соцсетей нет полномочий и функций контролёров.

"На Facebook не запрещаются ни фотографии с неонацистскими маршами с факелами в центре Киева, ни мнения украинских радикалов — всё это там никто не вычищает. Но как только речь заходит о России, то тут сразу возникает зуд политических цензоров — и начинают говорить, что что-то соответствует действительности, а что-то нет", — заявил Пушков в интервью ТАСС.

Сенатор заключил, что, если СМИ ошиблись, Украина имеет право подать в суд как на своей территории, так и в России. Либо дать опровержение, сделать соответствующее заявление и доказать недостоверность представленных данных.

Напомним, ранее Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи о пресечении в Воронеже деятельности украинских радикалов.

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