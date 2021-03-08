Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Зуд политических цензоров": Пушков оценил блокировку публикаций российских СМИ в Facebook

Он напомнил, что за недостоверную информацию может грозить судебное разбирательство.

8 марта 2021, 02:09
<p>Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Facebook взял на себя функцию цензора и контролёра, хотя это не является задачей социальной сети. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что платформа должна публиковать позиции зарегистрированных пользователей, в том числе тех СМИ, которые имеют там аккаунты, а не выяснять их достоверность.

Сенатор добавил, что если информация не является достоверной, пострадавшая сторона может отстаивать свои интересы в суде, сославшись на публикацию конкретного средства массовой информации, но у соцсетей нет полномочий и функций контролёров.

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать публикации российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать публикации российских СМИ

"На Facebook не запрещаются ни фотографии с неонацистскими маршами с факелами в центре Киева, ни мнения украинских радикалов — всё это там никто не вычищает. Но как только речь заходит о России, то тут сразу возникает зуд политических цензоров — и начинают говорить, что что-то соответствует действительности, а что-то нет", — заявил Пушков в интервью ТАСС.

Сенатор заключил, что, если СМИ ошиблись, Украина имеет право подать в суд как на своей территории, так и в России. Либо дать опровержение, сделать соответствующее заявление и доказать недостоверность представленных данных.

Напомним, ранее Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи о пресечении в Воронеже деятельности украинских радикалов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1