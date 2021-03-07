"Уничтожит" ли королеву интервью Меган Маркл: как британскую монархию превращают в "Санта-Барбару"

Великобритания в едином порыве затаила дыхание и ждёт 7-го марта, когда в эфир выйдет интервью Меган Маркл, которое она дала Опре Уинфри. В Сеть уже просочилась информация о том, что беседа получилась более чем откровенной и нанесёт мощнейший удар по Букингемскому дворцу, который и так находится в глубочайшем кризисе после "мегзита" (так британцы назвали отстранение принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских обязанностей после их бегства в США).

Контора пишет

Таблоиды Туманного Альбиона уже нанесли опережающий удар, опубликовав факты жестокого обращения Меган с прислугой. Всё это выходит далеко за рамки тысячелетних традиций и вековых устоев, хранителями которых всегда была королевская семья. Именно этих людей бывшая актриса Маркл называет не иначе как "конторой", а себя — жертвой. Впрочем, в этой истории нельзя осуждать и супругу принца Гарри. Скорее, это конфликт, в котором столкнулись лбами новый и старый миры.

Фото © Instagram / sussexroyal

Смирение

История заселения сериальной актрисы Меган Маркл в Букингемский дворец с самого начала не предвещала ничего хорошего для консервативных британцев. Разведённая, с афроамериканскими корнями, не стеснявшаяся сниматься в откровенных сценах в "Форс-мажорах", привыкшая к довольно вызывающим нарядам и старше Гарри на три года. До свадьбы она согласилась усмирить свои прежние страсти, объявила о завершении карьеры, отказалась от финансовой поддержки бывшего мужа и согласилась сменить конфессию — таковы были условия её вхождения в королевскую семью. Но как только Меган получила титул герцогини и родила от Гарри сына, она начала действовать.

Кадр сериала "Форс-мажоры"/ © Кинопоиск

Делай деньги!

Ей с её американскими привычками было просто не по себе от того, что королевские особы искусственно ограничивают свои возможности заработать. Так, по её воле был зарегистрирован товарный знак Sussex Royal для производства одежды и канцелярии с символикой монархии. Затем начался ремонт в Фрогморском коттедже, для которого было выделено 2,4 млн фунтов (почти 250 млн рублей по текущему курсу) из отчислений налогоплательщиков.

Фото © Instagram / sussexroyal

Британские журналисты невзлюбили Меган за её нежелание сотрудничать и следовать привычным договорённостям. В Лондоне только семь СМИ имеют доступ в Букингемский дворец. Именно с ними у "голливудской выскочки" не сложились отношения. В итоге публикации чаще всего имели критическую тональность, а каждый её шаг интерпретировался сквозь призму консервативного мировоззрения.

Дух свободы

Фото © Instagram / sussexroyal

В итоге Маркл решила, что не готова отдать свою жизнь на заклание чуждым традициям, и стала убеждать мужа в том, что свобода дороже. Гарри понимал, что престол ему всё равно не светит (он был лишь шестым претендентом в очереди). Меган была для него не просто женой, а в чём-то восполняла недополученную материнскую любовь — Гарри было 13 лет, когда погибла принцесса Диана. Ему трудно было сопротивляться искушению высвободиться из-под оков чопорной аристократии. Так в истории британской монархии произошёл третий дворцовый переворот. Первый был в 1936 году, когда Эдуард VIII отрёкся от престола ради разведённой американки Уоллис Симпсон, а второй, собственно, развод родителей Гарри.

Он от бабушки ушёл

Фото © Instagram / sussexroyal

О том, что они с Гарри приняли решение отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, Меган сообщила в "Инстаграм". Позже выяснилось, что для королевы Елизаветы II это было сюрпризом — внук даже не поговорил с бабушкой. Они объявили, что будут жить попеременно в Великобритании и Северной Америке. Это заявление британцы интерпретировали как попытку усидеть на двух стульях. В итоге 18 января Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и его жену Меган Маркл от королевских обязанностей и лишил государственного финансирования.

Мы надеялись продолжить служить королеве, Содружеству наций и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно Принц Гарри

Обрыв

Им запретили использовать бренд Sussex Royal, а за проживание в коттедже они должны были платить по 360 тыс. фунтов в год (37 млн руб. по текущему курсу). Смерть второго ребёнка окончательно утвердила Меган в намерении покинуть Дворец. Это произошло на позднем сроке беременности, когда она меняла подгузник своему первенцу Арчи. Внезапная резкая боль заставила её упасть на пол и позвать на помощь.

Прижимая к себе своего первенца, я понимала, что теряю второго ребёнка. Потеря ребёнка — невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто о нём говорит. Переживая боль нашей потери, мы с мужем поняли, что из 100 женщин 10 или 20 сталкиваются с выкидышем. И всё же, несмотря на ошеломляющую общность этой боли, разговор об этом остаётся табуированным, пронизанным (необоснованным) стыдом и требующим скорбеть в одиночестве Меган Маркл

Точка невозврата

Фото © Instagram / sussexroyal

Она чувствовала себя чужой и хотела вернуться в Америку, оставалось только решить вопрос с деньгами. В итоге Меган и Гарри подписали контракт с компанией Netflix, которая за $150 млн (11 млрд рублей) получила от них права на производство документальных и художественных фильмов. На этом пикировка не закончилась — месяц назад Дворец окончательно лишил принца Гарри и его супругу прав членов королевской семьи. В США парочку бывших аристократов приняли не слишком тепло. Трамп в своём "Твиттере" на всякий случай напомнил им, что платить за их безопасность США не будут.

Запасаются попкорном

Опра Уинфри — самая популярная телеведущая в Америке. У неё самый богатый список высокостатусных гостей и их сенсационных признаний. Но даже по меркам Опры и её привычно высоких рейтингов это воскресенье обещает стать историческим событием. Известно, что в разговоре Меган, по сути, сравнивает королевскую семью с мафией, бандой. Это явно понравится большинству американцев и не понравится большинству британцев. Те самые придворные таблоиды и газета The Times опубликовали расследования, которые построены на показаниях слуг. По их словам, герцогиня выгнала двух сотрудников и "подорвала доверие" ещё к одному, а принц Гарри сделал всё, чтобы эта информация не вышла за пределы королевского гнезда.

Фото © Getty Images / Mark Cuthbert / UK Press

Что здесь правда, а что ложь и наветы — уже никто особо разбираться не намерен. Сейчас Гарри и Меган живут в Санта-Барбаре, где недавно купили дом. Но именно для россиян это название значит больше, чем просто место на карте. И в целом все вышеописанные события очень похожи на сериал, который смотрит вся планета, задаваясь вопросом, удержится ли Корона на этот раз? Но это реальность, в которой осталось не так много традиций, столпов и принципов. Королева Великобритании Елизавета II больше, чем просто монарх. Эта 94-летняя бабушка на самом деле символ постоянства. Британцы умеют ценить то, что имеют, а вот Новый Свет, видимо, осознаёт ценность чего-то, только когда потеряет.

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