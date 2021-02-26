Венец страданий: как трагедия с дочерью изменила жизнь Кончаловского и Высоцкой

Лето в Провансе, шампанское по утрам, миллион в "Инстаграме", на ней платье Prada, на нём — поло Loro Piana, кажется, что такого сорта люди, если и появляются в церкви, то либо потому что "надо народу показать, что чтим традиции", либо потому что в храме проходят съёмки. Но Андрея Кончаловского и Юлию Высоцкую к Богу привела трагедия. Их дочери уже 22 года, восемь из которых она провела в коме.

О перспективах девушки выкарабкаться никто не говорит, все просто верят. Именно вера стала целью жизни этой семьи. И удивительно, но все вышеперечисленные атрибуты привилегированной жизни оказываются неважными и неинтересными, а вот испытания и удары судьбы раскрывают истинную любовь, бесконечную и неземную.

Те, у которых...

Фото © edimdoma.ru

Не хочется начинать такой текст с банальных фраз о том, что жизнь Кончаловского и Высоцкой разделилась на до и после октября 2013 года, когда произошла авария, но и пытаться обойти этот Рубикон — будет лукавством. В их жизни действительно произошло событие, которое стало главным для них и всех, кто их знает. Как бы это кощунственно и жестоко ни звучало, но в массовом сознании это уже не неравный брак режиссёра и актрисы, а пара, у которой дочь в коме.

Как это было

Фото © edimdoma.ru

Трагедия произошла 12 октября 2013 года во Франции. За рулём автомобиля был Кончаловский. Он вылетел на встречную полосу и протаранил другой легковой автомобиль. Сам он не пострадал, а вот его тогда ещё 14-летняя дочь Мария была не пристёгнута и получила черепно-мозговую травму. Если бы рядом случайно не оказалось сотрудника спасательной службы, то девушка бы погибла. Мужчина сразу вызвал вертолёт, на котором раненую доставили в одну из клиник Марселя. Прогнозы были неутешительные. Никто из врачей не брался давать какие-либо гарантии, но уйти Маше не дали.

Медленно...

С тех самых пор её состояние всё время меняется, но оно всегда тяжёлое. Девушка находится в коме. В самом начале в СМИ просачивалась информация о том, что Маша пришла в себя, но затем эти сообщения опровергались семьёй Кончаловского.

Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждём повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Всё идёт очень медленно Юлия Высоцкая Актриса и телеведущая

Вакуум

Фото © instagram / andrei_konchalovsky

На какое-то время они исчезли с радаров светских журналистов. Образовался информационный вакуум. Он — полностью ушёл в кино, работая над тремя сценариями одновременно, она — перестала публиковать посты в своём инстаграм-аккаунте, где более одного миллиона подписчиков. Позже она расскажет, что в тот момент для неё время стало течь по-другому. Многие люди оказались не теми, с кем она хотела бы продолжать общаться. Юлия изо всех сил старалась наполнить пространство вокруг спящей дочери позитивом.

Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Всё в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания Юлия Высоцкая Актриса и телеведущая

Молитва

Фото © instagram / andrei_konchalovsky

Их сын Петя продолжал менять школу за школой — парень искал интерес, но его главным университетом был отец, который, как рассказывает Высоцкая, сейчас очень много времени проводит с сыном, да так, что она — мама — чувствует себя лишней.

Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой, только сплотила их. Я молюсь за дочь, зятя, всю их семью, и мне очень неприятно, когда я слышу в их адрес какой-то негатив, читаю новости в Интернете Светлана Мама Юлии Высоцкой

Материнская молитва не может быть не услышана. Спустя три года неопределённости в семье режиссёра что-то изменилось. Маша по-прежнему была в коме, но отношения Юлии и Андрея стали другими. Она постепенно стала возвращаться к работе, но уже без лишней суеты и этого жгучего чувства утекающего сквозь пальцы времени, а он "пришёл" к алтарю.

По сценарию

Это очень похоже на Божий промысел, но, будучи материалистом, сам он объясняет так: мол, позвонил митрополит Тихон (Шевкунов) и предложил поставить праздничный концерт в зале церковных соборов храма Христа Спасителя к годовщине патриарха. Кончаловский удивился, но очень легко и быстро сошёлся с Шевкуновым. Это неудивительно, батюшка окончил ВГИК до того, как стал послушником Псково-Печерского монастыря.

Постепенно мы стали общаться, обмениваться материалами на тему, что есть Бог, есть ли Бог в искусстве, есть ли он где-то ещё и как так получается, что квантовая физика приходит к тем же вещам, к которым другие мудрости человеческие пришли намного раньше. А однажды я позвонил и спросил: "Вы не хотели бы нас обвенчать?" И отец Тихон сказал: "Давайте. Приезжайте в Псков". Андрей Кончаловский Режиссёр

Венчание прошло в том самом Псково-Печорском монастыре, настоятелем которого и по сей день является митрополит Тихон. Это единственный монастырь, который не закрывался после революции. Да, ещё Троице-Сергиева лавра, но её держали открытой напоказ всему миру — из политических соображений. Юлия и Андрей обвенчались на следующий день после праздника Крещения Господня. Было холодно, но на душе, судя по редким фотографиям, у них было благодатное тепло.

Одна плоть

83-летний Кончаловский не признаёт открыто, что он уверовал. В интервью главному атеисту России и своему другу Владимиру Познеру он сказал так:

У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима Андрей Кончаловский Режиссёр

Один мой близкий друг недавно общался с космонавтом. И космонавт ему поведал, что там, наверху, "точно кто-то есть". С одной стороны, это настораживает. С другой — даёт надежду. Надо жить... Юлия Высоцкая Актриса и телеведущая

Высоцкая тоже не говорит об этом прямо. Да это и не обязательно вовсе. Если личная жизнь публичного человека может вызывать дискуссии на тему, надо или не надо рассказывать о том, что происходит с ним вне сцены, то вот его вера или неверие — это уже настолько интимная материя, что трогать её просто непозволительно. Может быть, поэтому, когда Высоцкая говорит о вере и надежде, становится ясно, что их любовь стала другой. Теперь нет этой разницы в возрасте, и, наверное, так и должно быть, когда муж и жена становятся одной плотью.

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