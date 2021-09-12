"Голос 60+" только начался, а победитель уже известен Второй выпуск вошёл в историю шоу с рекордом — в нём выступил самый возрастной вокалист, которому почти сто лет. 11 сентября, 21:40 Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Четвёртый сезон "Голоса 60+" аудитория отмечает как самый удачный с точки зрения подбора наставников. Валерий Леонтьев, Стас Намин, Олег Газманов и Лайма Вайкуле хоть и выступают редко, но их популярность непреходящая — страна их действительно любит. Учитывая, что для большинства участников возрастного "Голоса" цель не победить, а исполнить свою мечту, выйти на сцену и попасть в эфир Первого канала, получается, что оценивать нужно не их, а тех, кто в красных креслах.

Михаил Серебряков на шоу "Голос 60+"

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Тем не менее в центре внимания второго выпуска оказался участник, который не обладал незаурядными вокальными данными, не исполнял известную песню, он даже не двигался на сцене... Но эмоции, которые он вызвал своим появлением, вряд ли сможет вызвать кто-то ещё. Этот человек родился в год, когда умер Ленин. "Если я доживу до 19 сентября, то мне исполнится 97 лет", — осторожно предположил Михаил Ерофеевич Серебряков из Зеленограда.

Приёмы

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

И ведь язык не повернётся сказать, что к Серебрякову повернулись из жалости. Вполне себе живого ума дед, ещё и шутил, не уступая Нагиеву. "Я думал, вы спросите: "Сколько вам лет, юноша?" — подколол он наставников, когда песня уже была спета и члены жюри попросили его представиться. Он исполнил старую песню ("Родина"), причём использовал вокальные приёмы, которые уже нигде не услышишь. Да, может быть, он пару раз не попал в ноты, но атмосфера, которую создал, была непередаваема.

Я пою в память о своей матери... И не знаю, но, где бы я ни спел, меня почему-то хорошо принимают. Мой голос, какой бы он ни был, природный... Михаил Серебряков

Повернулись, разумеется, все четверо, но с выбором возникла проблема. Михаил Ерофеевич признался, что плохо видит, но Нагиев ловко превратил этот казус в шутку, давая юмористические характеристики всем наставникам.

Вот того, которого плохо видно из-за кнопки, небольшой такой, — это Олег Газманов. А вот копна волос, сено над кнопкой — это Валерий Леонтьев. А две красные фары... и девчонка сидит пристёгнутая — это Лайма Вайкуле. И седой человек, похожий на Гэндальфа (персонажа из сказки), — это Стас Намин. Дмитрий Нагиев Телеведущий

Победа Михаила Серебрякова

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Серебряков выбрал Газманова, который в свою очередь признался, что с большим трепетом будет работать с этим участником. Певец также отметил особые вокальные приёмы, которые сегодня уже никто не использует, именно этим они уникальны. Понятно, что Михаил Ерофеевич не получит серебряную кисть с микрофоном, но он уже победил. Низкий поклон ему и его родным! И не только за то, что они организовали для него такое яркое событие на закате жизни, а за то, что своим поступком показали пример всем, кто заботится о своих стариках. Не говоря уже о том, скольких стариков вдохновил своим поступком сам Серебряков. В общем, это победа. Безоговорочная.

Авторы Василий Климов