На какие ухищрения пошли наставники шоу "Голос. 60+", чтобы выглядеть младше Жюри, которому на четверых 278 лет, явно не собирается уступать старости. Пластические операции, диеты, ЗОЖ — всё это стало неотъемлемой частью жизни артистов, которые старше большинства участников. 4 сентября, 11:27 Кадр из видео YouTube / Первый канал

На Первом канале стартовал новый сезон шоу "Голос. 60+", в котором выступают возрастные участники. Наставниками в этот раз стали Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Стас Намин. Они всё реже появляются на экранах федеральных телеканалов, так как их аудитория всё меньше... Для них это шоу не менее важное событие в жизни, чем для вокалистов.

Есть вещи…

Кадр из видео YouTube / Новости на Первом канале

Лайма Вайкуле большую часть времени проводит у себя в Юрмале. Море, свежий воздух, прогулки по берегу — кажется, что вот её эликсир молодости. На самом же деле 67-летняя исполнительница хита про "Вернисаж" уже и не опровергает, что обращается к услугам пластического хирурга. Некоторые СМИ даже писали о том, что у Вайкуле и Пугачёвой один врач. "Есть вещи, которые принадлежат не всем", — ответила певица на вопрос о том, прибегала ли она к пластике. Подтяжки лица, блефаропластика, нити, филлеры — всё это стандартный набор инструментов, которые приписывают Лайме самые внимательные поклонники. Последние публикации о ней именно об этом — о том, как она пытается преобразить себя. Судя по волне хейта в комментариях, подписчикам эти эксперименты не нравятся. На шоу она выбрала образ дивы в больших тёмных очках, хотя в студийном помещении не очень-то и светло...

Не имею права!

Кадр из видео YouTube / Новости на Первом канале

Леонтьев — самый старший из четвёрки наставников. Ему 72 года. Он так же, как и Вайкуле, явно не готов мириться с морщинами. Надо признать, что этот артист придавал своей внешности огромное значение с самого начала. Он не скрывал, что прибегал к пластике, причём не всегда удачно. Во время пандемии он сделал себе пластическую операцию по исправлению век, которая затем была признана хирургической ошибкой. В случае с Леонтьевым у таких решений есть объяснение, в частности, от него самого: "Я просто не имею права выглядеть плохо". Леонтьев до сих пор выступает и должен оставаться в глазах своей публики всё тем же Казановой. К чести артиста, нужно отметить, что исправление век — не единственная операция, которую он пережил в дни карантина. Ему также исправляли суставы, которые были травмированы во время его знаменитых акробатических номеров на сцене.

Такое строение

Кадр из видео YouTube / Новости на Первом канале

Олег Газманов смотрится моложе своих лет. Ему не дашь 70. При этом его тело выглядит гораздо моложе, чем лицо. Такая особенность строения плюс ежедневная зарядка. К услугам хирургов он не прибегал, "кроме обязательных инъекций", как говорит он сам. Жена младше него на 18 лет, она родила дочь, когда Газманову было 52 года. Чуть раньше он усыновил сына своей жены (Филиппа). Сейчас Газманов подумывает о завершении карьеры артиста, большую часть времени проводит либо за границей, отдыхая с семьёй на пляже, либо в Серебряном Бору, где недавно открыл школу сапсёрфинга. В августе он с женой и дочерью переболели коронавирусом. У певца было поражено 17% лёгких. Артист признался, что изменился его голос, и наблюдает другие последствия болезни в своём организме. Сейчас он сожалеет, что вовремя не привился.

Не парься

Кадр из видео YouTube / Новости на Первом канале

Стас Намин меньше всех придаёт значение своей внешности. Музыкант вообще выделяется из этой четвёрки. Он всегда был ближе к той части эстрады, которая выступала на менее массовую аудиторию: Гарик Сукачёв, Вячеслав Бутусов, группы "Моральный кодекс", "Парк Горького". Андеграунд ему всегда был ближе. Но и образ жизни был соответствующим. Алкоголь и наркотики — привычные атрибуты для всего шоу-бизнеса, но в рок-тусовке всё-таки дела обстоят более сурово. Впрочем, никогда Намин не фигурировал в больничных сводках, не был уличён в употреблении запрещённых препаратов, даже в злоупотреблении алкоголем его не обвиняли. Недавно он признался, что сам не понимает, откуда у него силы на всё то, что он делает (Намин занимается не только музыкой, но и пишет картины, выступает режиссёром, фотографом, композитором), но у него "за последние 45 лет не было даже насморка". Да, выглядит он не так моложаво, как трое его коллег по красной кнопке, но он явно по этому поводу не парится.

Авторы Василий Климов