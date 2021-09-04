Певица МакSим рассказала о самом первом желании после выхода из комы

Певица МакSим (Марина Абросимова), пережившая этим летом тяжелейшую форму коронавируса, в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказала о своём самом первом желании после выхода из комы. Запись передачи опубликована на YouTube.

"Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда", — призналась артистка, насмешив зрителей.