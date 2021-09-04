Певица МакSим рассказала о самом первом желании после выхода из комы
Она также поблагодарила всех, кто поддерживал её в, пожалуй, самый тяжёлый период жизни.
Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова), пережившая этим летом тяжелейшую форму коронавируса, в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказала о своём самом первом желании после выхода из комы. Запись передачи опубликована на YouTube.
"Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда", — призналась артистка, насмешив зрителей.
Певица отметила, что стремительно идёт на поправку. По словам МакSим, на ней всё заживает "как на собаке". Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал её, пока она боролась с болезнью, и подчеркнула, что именно благодаря переживаниям и поддержке окружающих она стоит на ногах и находится в здравом уме.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.
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