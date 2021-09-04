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Певица МакSим рассказала о самом первом желании после выхода из комы

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал её в, пожалуй, самый тяжёлый период жизни.

4 сентября, 05:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/offk_maksim?z=photo-75724532_456253932/album-75724532_255032877/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный фан-клуб певицы</a></p>

Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы

Певица МакSим (Марина Абросимова), пережившая этим летом тяжелейшую форму коронавируса, в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказала о своём самом первом желании после выхода из комы. Запись передачи опубликована на YouTube.

"Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда", — призналась артистка, насмешив зрителей.

Решила, что в Дубае: Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после выхода из комы

Решила, что в Дубае: Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после выхода из комы

Певица отметила, что стремительно идёт на поправку. По словам МакSим, на ней всё заживает "как на собаке". Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал её, пока она боролась с болезнью, и подчеркнула, что именно благодаря переживаниям и поддержке окружающих она стоит на ногах и находится в здравом уме.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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