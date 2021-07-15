"На это невозможно смотреть": В Сети нашли страшные кадры с последнего концерта МакSим, где она выступала уже больной

В середине июня 38-летняя Марина Максимова попала в больницу и сейчас находится в коме. Накануне госпитализации артистка дала концерт в Казани и уже тогда чувствовала себя нездоровой.