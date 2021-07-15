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"На это невозможно смотреть": В Сети нашли страшные кадры с последнего концерта МакSим, где она выступала уже больной

В середине июня 38-летняя Марина Максимова попала в больницу и сейчас находится в коме. Накануне госпитализации артистка дала концерт в Казани и уже тогда чувствовала себя нездоровой.

15 июля, 09:42

Фото © Instagram / maksim_soul_. Скриншот © YouTube / Евгения Михновец

В Сети отыскали последний концерт Максим, где она выступала на Дне России. Тесты на коронавирус у певицы оказались отрицательными, тем не менее чувствовала она себя плохо. На видео, размещённом на "Ютубе", артистка действительно выглядит болезненно и измождённо. Она устало прикрывает глаза, под которыми появились тёмные круги, а её кожа приобрела землистый оттенок.

Пользователи в комментариях тоже ужаснулись состоянию звезды. Они отмечали, что её болезненность чувствуется даже через экран. Певица еле пела и порой даже не выговаривала слова. Поклонники сокрушались о том, как вообще её можно было выпустить на сцену.

Фото © Instagram / maksim_soul_. Скриншот © YouTube / Евгения Михновец

Фото © Instagram / maksim_soul_. Скриншот © YouTube / Евгения Михновец

Господи, неужели никто не видел её состояние? Она еле поёт. Слова иногда съедает. Человек больной вышел на сцену и спел. Без фонограммы. А не то что Бузова. Выздоравливай скорее, Максим. Карабкайся ради детей, ради себя

Павлякевич Марина

Хриплость голоса, полузакрытые глаза, в ноты еле попадает, вполголоса, малоподвижная, почему организаторы пренебрегали этим, держалась как могла, бедняжка(((

Анна Маковей

Фото © Instagram / artist.maksim. Скриншот © YouTube / Евгения Михновец

Фото © Instagram / artist.maksim. Скриншот © YouTube / Евгения Михновец

Губы сохнут у неё от температуры. Облизывает. Лицо и голос уже больные


Марина Коваленко

Как можно на сцену её выпустить? Смотреть в записи невозможно, так как видно, человеку плохо

Moon!!!

Вскоре после концерта Максим госпитализировали с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких, затем подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее её перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. При этом врач-пульмонолог Сергей Пурясев отмечал, что, выйдя на сцену, Максим совершила большую ошибку. "За счёт сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать", — заявил он.

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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