НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Менеджер МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Однако артистка по-прежнему остаётся на аппарате ЭКМО и про вывод речи пока не идёт, добавила она.

10 июля, 10:04
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CM2Ui45J85Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / maksimartist</a></p>

Фото © instagram / maksimartist

Певица Максим чувствует себя лучше, но её состояние всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом Лайфу рассказала пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская.

"Марине действительно получше. Но ситуация всё равно стабильно тяжёлая. Рано прогнозировать", — сказала Богушевская.

Она добавила, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ЭКМО и про вывод речи пока не идёт.

"Кожа слезала как бумага": Менеджер, попавшая в больницу вслед за МакSим, рассказала о страшных симптомах болезни

"Кожа слезала как бумага": Менеджер, попавшая в больницу вслед за МакSим, рассказала о страшных симптомах болезни

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

5 шагов до комы: Как певица МакSим оказалась за закрытой дверью

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Кожа слезала как бумага": Менеджер, попавшая в больницу вслед за МакSим, рассказала о страшных симптомах болезни

вчера в 09:49

Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших

вчера в 13:20

"Знает, где мы сейчас живём": Надежда Ангарская призналась в страхе перед бывшим мужем – иорданцем

сегодня в 07:30

В Москве и области повышен уровень погодной опасности из-за аномальной жары

сегодня в 11:21

Россиянам рассказали об уловках продавцов при оплате товара картой

сегодня в 11:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1