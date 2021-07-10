Менеджер МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
Однако артистка по-прежнему остаётся на аппарате ЭКМО и про вывод речи пока не идёт, добавила она.
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Певица Максим чувствует себя лучше, но её состояние всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом Лайфу рассказала пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская.
"Марине действительно получше. Но ситуация всё равно стабильно тяжёлая. Рано прогнозировать", — сказала Богушевская.
Она добавила, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ЭКМО и про вывод речи пока не идёт.
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Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.
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