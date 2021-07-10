Менеджер МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Певица Максим чувствует себя лучше, но её состояние всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом Лайфу рассказала пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская.

"Марине действительно получше. Но ситуация всё равно стабильно тяжёлая. Рано прогнозировать", — сказала Богушевская.