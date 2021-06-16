Российская исполнительница Марина Абросимова, более известная как МакSим, отменила концерт из-за срочной госпитализации. Артистку положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат.

"Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39", — написала она в "Инстаграме".

13 июня девушка сдала тест на коронавирус повторно — и снова результат отрицательный, однако состояние начало резко ухудшаться, температура не снижалась, артистку увезли в клинику, уже третий по счёту тест тоже дал отрицательный результат. Врачи поставили диагноз "пневмония". Она просила в своём блоге прощения за отмену концерта, но поклонники написали ей слова сопереживания и понимания: "Марин, концерты — это всё ерунда, их ещё множество будет, сейчас важно твоё здоровье!"