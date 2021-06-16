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"Думала, это простуда": У певицы МакSим поражено 40% лёгких

Артистка выступала на концерте 11 июня уже с температурой 39 градусов. Тест на ковид тогда дал отрицательный результат, и она не стала отменять выступление.

16 июня, 02:38
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CPaasvqJP2h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></u></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Российская исполнительница Марина Абросимова, более известная как МакSим, отменила концерт из-за срочной госпитализации. Артистку положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат.

"Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39", — написала она в "Инстаграме".

13 июня девушка сдала тест на коронавирус повторно — и снова результат отрицательный, однако состояние начало резко ухудшаться, температура не снижалась, артистку увезли в клинику, уже третий по счёту тест тоже дал отрицательный результат. Врачи поставили диагноз "пневмония". Она просила в своём блоге прощения за отмену концерта, но поклонники написали ей слова сопереживания и понимания: "Марин, концерты — это всё ерунда, их ещё множество будет, сейчас важно твоё здоровье!"

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Ранее Лайф писал о плохом самочувствии певицы и что у неё подозревают ковид. Директор артистки тогда призналась, что и сама чувствует себя неважно и намерена в ближайшее время сдать тест на коронавирус.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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