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Директор МакSим рассказал о подозрении на ковид у певицы

Девушка неважно себя чувствовала ещё перед выступлением в минувшие выходные. При этом окончательный диагноз до сих пор не поставлен.

14 июня, 18:13
<p>Певица МакSим. Фото © Instagram / maksimartist</p>

Певица МакSим. Фото © Instagram / maksimartist

Певица МакSим слегла из-за плохого самочувствия после выступления. Об этом сообщила её директор Маргарита Соколова, добавив, что у артистки подозревают ковид.

"Она болеет сейчас, сдала тест на ковид. Ждём результаты", — рассказала представительница певицы в беседе с телеканалом "360".

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Певица неважно себя чувствовала ещё перед выступлением в Казани в минувшие выходные, отметила Соколова. По её словам, из-за собственного неважного самочувствия она также намерена в ближайшее время сдать тест на коронавирус.

Напомним, ранее представитель артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую певица попала в апреле 2019 года. В феврале 2020 года сообщалось, что певицу госпитализировали. Многие СМИ утверждали, что причиной этому стала её алкогольная зависимость. Однако менеджер исполнительницы опровергла слухи и заявляла, что МакSим занялась здоровьем по рекомендации медиков.

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Ранее Лайф рассказывал, что сразу два представителя отечественной эстрады попали в больницу с ковидом, причём оба ранее вакцинировались от инфекции. Сначала о госпитализации рассказал певец Александр Буйнов, а чуть позже фото из той же больницы опубликовал народный артист России Владимир Кузьмин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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