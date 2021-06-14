Директор МакSим рассказал о подозрении на ковид у певицы

Певица МакSим слегла из-за плохого самочувствия после выступления. Об этом сообщила её директор Маргарита Соколова, добавив, что у артистки подозревают ковид.

"Она болеет сейчас, сдала тест на ковид. Ждём результаты", — рассказала представительница певицы в беседе с телеканалом "360".

Певица неважно себя чувствовала ещё перед выступлением в Казани в минувшие выходные, отметила Соколова. По её словам, из-за собственного неважного самочувствия она также намерена в ближайшее время сдать тест на коронавирус.

Напомним, ранее представитель артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую певица попала в апреле 2019 года. В феврале 2020 года сообщалось, что певицу госпитализировали. Многие СМИ утверждали, что причиной этому стала её алкогольная зависимость. Однако менеджер исполнительницы опровергла слухи и заявляла, что МакSим занялась здоровьем по рекомендации медиков.