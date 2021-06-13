Вакцинировавшиеся Буйнов и Кузьмин попали в больницу с коронавирусом
Музыканты не падают духом и выполняют все рекомендации медиков. По словам артистов, именно своевременная прививка помогла избежать тяжёлой формы заболевания.
Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. Фото © Instagram / buinovofficial / v.kuzmin_official
Александр Буйнов показал условия в больнице. Видео © Instagram / buinovofficial
Сразу два представителя отечественной эстрады попали в больницу с коронавирусом, причём оба ранее вакцинировались от инфекции. Сначала о госпитализации рассказал певец Александр Буйнов, а чуть позже фото из той же больницы опубликовал народный артист России Владимир Кузьмин.
"Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", — поделился с подписчиками в "Инстаграме" 66-летний исполнитель хита "Симона".
Как оказалось, в военном госпитале в подмосковном Одинцове лежит и Александр Буйнов. Музыкант отметил, что чувствует себя бодро. Единственное, что его огорчает, это невозможность выйти на улицу. "Господи, как же хочется погулять-то", — признался 71-летний певец. Исполнитель снял видеоролик, в котором показал свои "апартаменты" на ближайшие две недели. Стоит отметить, что условия у него просто отменные. При этом музыкант уточнил, что, как только выпишется из больницы, непременно ревакцинируется от ковида.
Ранее Лайф рассказывал, что рэпер Noize MC заразился ковидом во второй раз. Музыкант уже болел в декабре прошлого года. При этом даже высокий титр антител не спас его от повторного заражения.
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