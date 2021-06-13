Вакцинировавшиеся Буйнов и Кузьмин попали в больницу с коронавирусом

Александр Буйнов показал условия в больнице. Видео © Instagram / buinovofficial

Сразу два представителя отечественной эстрады попали в больницу с коронавирусом, причём оба ранее вакцинировались от инфекции. Сначала о госпитализации рассказал певец Александр Буйнов, а чуть позже фото из той же больницы опубликовал народный артист России Владимир Кузьмин.

"Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", — поделился с подписчиками в "Инстаграме" 66-летний исполнитель хита "Симона".

Как оказалось, в военном госпитале в подмосковном Одинцове лежит и Александр Буйнов. Музыкант отметил, что чувствует себя бодро. Единственное, что его огорчает, это невозможность выйти на улицу. "Господи, как же хочется погулять-то", — признался 71-летний певец. Исполнитель снял видеоролик, в котором показал свои "апартаменты" на ближайшие две недели. Стоит отметить, что условия у него просто отменные. При этом музыкант уточнил, что, как только выпишется из больницы, непременно ревакцинируется от ковида.