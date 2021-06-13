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Регион
Опубликовано 13 июня 2021, 17:55

YouTube заблокировал ролик Слуцкого о дискриминации российской вакцины "Спутник V" за рубежом

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По словам депутата ГД, на принятое видеохостингом решение была подана апелляция, однако в снятии ограничений с удалённого контента администрация сервиса отказала.

Видеохостинг YouTube заблокировал ролик о создании барьеров для распространения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубежом, опубликованный на канале председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом парламентарий заявил в начале нового видео, которое появилось сегодня.

"Предыдущий выпуск о вакцинном занавесе, который пытаются построить Европа и США, вызвал большой отклик у наших зрителей. Однако этот самый выпуск попал под блокировку YouTube, причём без какого-либо конкретного объяснения причин", — сказал Слуцкий.

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По словам парламентария, на решение об ограничении доступа к вышеупомянутому видео была подана апелляция, но в снятии блока с контента администрацией хостинга всё равно было отказано. Так, в связи с тем что к заблокированному ролику поступило большое количество вопросов от подписчиков, сегодня на своём ютуб-канале Слуцкий разместил свежий выпуск на ту же тему, но уже с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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Между тем в сообщении администрации YouTube, которое оказалось в распоряжении ТАСС, говорится, что на платформе "запрещается публиковать контент, содержащий в себе утверждения о вакцинах против коронавируса, которые противоречат сведениям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения". А в пресс-службе Комитета по международным делам нижней палаты парламента агентству сообщили, что на предмет заявленных видеохостингом нарушений удалённый ролик проанализировали эксперты ГД, которые в свою очередь таковых не выявили.

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Ранее сообщалось, что Роскомнадзор нашёл на YouTube почти пять тысяч запрещённых материалов. В большинстве из них содержатся призывы к экстремизму.

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Евгения Измайлова
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