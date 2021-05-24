Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов
В большинстве из них содержатся призывы к экстремизму.
Фото © Shutterstock
Роскомнадзор обнаружил на YouTube около пяти тысяч запрещённых материалов, которые видеохостинг ранее обязал удалить. В ведомстве пояснили, что около 3,5 тысячи публикаций содержат призыв к экстремизму.
"На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка пяти тысяч запрещённых материалов. Больше всего — 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещёнными судом", — указали в Роскомнадзоре.
Ранее сообщалось, что иск к Роскомнадзору подала компания Google LLC. IT-гигант оспаривает требования РКН по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube. Роскомнадзор считает, что в них имелись призывы к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
Кроме того, российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok. Все они могут получить крупные денежные наказания за то, что не желают удалять запрещённый на территории РФ контент.
Комментариев: 0