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Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов

В большинстве из них содержатся призывы к экстремизму.

24 мая, 14:33

Фото © Shutterstock

Роскомнадзор обнаружил на YouTube около пяти тысяч запрещённых материалов, которые видеохостинг ранее обязал удалить. В ведомстве пояснили, что около 3,5 тысячи публикаций содержат призыв к экстремизму.

"На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка пяти тысяч запрещённых материалов. Больше всего — 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещёнными судом", — указали в Роскомнадзоре.

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Ранее сообщалось, что иск к Роскомнадзору подала компания Google LLC. IT-гигант оспаривает требования РКН по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube. Роскомнадзор считает, что в них имелись призывы к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

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Кроме того, российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok. Все они могут получить крупные денежные наказания за то, что не желают удалять запрещённый на территории РФ контент.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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