Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов

Роскомнадзор обнаружил на YouTube около пяти тысяч запрещённых материалов, которые видеохостинг ранее обязал удалить. В ведомстве пояснили, что около 3,5 тысячи публикаций содержат призыв к экстремизму.

"На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка пяти тысяч запрещённых материалов. Больше всего — 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещёнными судом", — указали в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что иск к Роскомнадзору подала компания Google LLC. IT-гигант оспаривает требования РКН по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube. Роскомнадзор считает, что в них имелись призывы к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.