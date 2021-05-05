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Российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok

Все они могут получить крупные денежные наказания за то, что не желают удалять запрещённый на территории РФ контент.

5 мая 2021, 18:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мировой суд в Москве в конце мая рассмотрит протоколы в отношении Facebook, Google, Twitter и TikTok, составленные по административной статье о неудалении владельцем сайта или информационного ресурса запрещённого в РФ контента.

Как пишет ТАСС, на Twitter составлено шесть подобных протоколов и 27 мая пройдёт их рассмотрение в суде. По каждому акту компании грозит штраф до четырёх миллионов рублей (в сумме 24 миллиона). В этот же день будет вынесено решение по новому штрафу для TikTok за отказ удалить запрещённую в РФ информацию. Компанию могут наказать на четыре миллиона рублей.

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Мировой суд также назначил рассмотрение новых протоколов в отношении соцсети Facebook и компании Google за отказ удалить запрещённую информацию.

"Рассмотрение протоколов в отношении Facebook состоится 25 мая. Рассмотрение протоколов Google пройдёт 1 июня", — пояснили агентству в суде.

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Напомним, ранее стало известно, что в России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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