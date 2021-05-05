Российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok

Мировой суд в Москве в конце мая рассмотрит протоколы в отношении Facebook, Google, Twitter и TikTok, составленные по административной статье о неудалении владельцем сайта или информационного ресурса запрещённого в РФ контента.

Как пишет ТАСС, на Twitter составлено шесть подобных протоколов и 27 мая пройдёт их рассмотрение в суде. По каждому акту компании грозит штраф до четырёх миллионов рублей (в сумме 24 миллиона). В этот же день будет вынесено решение по новому штрафу для TikTok за отказ удалить запрещённую в РФ информацию. Компанию могут наказать на четыре миллиона рублей.