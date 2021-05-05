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"Оренбург", "Алания" и "Крылья Советов" не прошли лицензирование на участие в РПЛ

Для исправления предъявленных комиссией замечаний у них есть время до 12 мая.

5 мая 2021, 18:13

Фото © Pixabay

Участие самарских "Крыльев Советов", владикавказской "Алании" и "Оренбурга" в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) находится под вопросом, так как они не получили лицензию. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, в лицензии было отказано и двум представителям ФНЛ — московскому "Торпедо" и нижнекамскому "Нефтехимику".

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Аккредитация на участие в лиге проходила в среду, и все клубы, не прошедшие её и не получившие лицензию, будут иметь возможность исправить недочёты до 12 мая.

Напомним, "Крылья Советов" завоевали право играть в РПЛ по итогам сезона Футбольной национальной лиги, "Оренбург" там пока занимает второе место, дающее прямую путёвку, "Алания" идёт четвёртой, а "Торпедо" пятым. Третье и четвёртое место по регламенту сыграют в стыковых матчах с 13-м и 14-м местами в РПЛ.

Ранее сегодня нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев забил 39-й гол в ФНЛ и побил "вечный" рекорд Андрея Федькова. Спортсмен признался, что забитые мячи для него второстепенны, главное — результат команды.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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