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"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Настоящим героем серии можно назвать алжирца Рияда Мареза, который забил за два матча три мяча.

4 мая 2021, 20:54

Фото © Instagram/mancity

"Манчестер Сити" во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов снова обыграл ПСЖ и отправился в финал основного европейского турнира. Встреча на "Этихад стэдиум" завершилась со счётом 2:0.

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Главной предматчевой неожиданностью стал снег, который выпал днём в Манчестере. Естественно, что подобные декорации не могли не внести свои коррективы. К такой погоде куда больше приспособились хозяева, которые усилиями Рияда Мареза вышли вперёд в дебюте матча.

До перерыва гости могли восстановить равновесие, однако "Сити" в целом держал соперника на безопасном расстоянии и забить не позволил. "Парижу" нужно было забивать два, а команду Хосепа Гвардиолы абсолютно устраивало происходящее. Они действовали гораздо спокойнее и в один момент поймали гостей на контратаке, точку в которой, равно как и во всей серии, поставил всё тот же Марез.

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Когда уже всё было понятно, Анхель Ди Мария за пределами поля грубо наступил на ногу Фернандиньо и отправился в раздевалку. Матч скорее запомнится неоднократными стычками и немалым количеством жёлтых, нежели своими опасными моментами. Впрочем, "Сити" это абсолютно не волнует. Хосеп Гвардиола и команда едут в Стамбул на финал Лиги чемпионов. Соперника между собой определят "Челси" и "Реал".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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