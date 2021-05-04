"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Настоящим героем серии можно назвать алжирца Рияда Мареза, который забил за два матча три мяча.

"Манчестер Сити" во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов снова обыграл ПСЖ и отправился в финал основного европейского турнира. Встреча на "Этихад стэдиум" завершилась со счётом 2:0.

Главной предматчевой неожиданностью стал снег, который выпал днём в Манчестере. Естественно, что подобные декорации не могли не внести свои коррективы. К такой погоде куда больше приспособились хозяева, которые усилиями Рияда Мареза вышли вперёд в дебюте матча.

До перерыва гости могли восстановить равновесие, однако "Сити" в целом держал соперника на безопасном расстоянии и забить не позволил. "Парижу" нужно было забивать два, а команду Хосепа Гвардиолы абсолютно устраивало происходящее. Они действовали гораздо спокойнее и в один момент поймали гостей на контратаке, точку в которой, равно как и во всей серии, поставил всё тот же Марез.