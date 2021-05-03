Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Майская битва: кто выйдет в финал Лиги чемпионов

Уже в ближайшие два дня мы узнаем имена двух финалистов ЛЧ, которые решающую встречу проведут в Стамбуле. У кого какие шансы?

3 мая 2021, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press, PA / Shaun Botterill, PA Images</p>

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press, PA / Shaun Botterill, PA Images

"Манчестер Сити" vs ПСЖ

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над ПСЖ в Париже в первом матче со счётом 2:1. Вообще, лидер АПЛ в этом плей-офф Лиги чемпионов проблем пока не испытывал. Горожане уверенно прошли обе "Боруссии". А вот "Пари Сен-Жермен" оставил позади "Барселону" и "Баварию". Смогут ли парижане остановить ещё одного грозного противника — главный вопрос. К ответной встрече в качестве фаворитов подходят именно подопечные Пепа Гвардиолы.

До полуфинала ЛЧ команды встречались на поле трижды:

  • 2016 год, 1/4 финала ЛЧ: "Манчестер Сити" — ПСЖ — 1:0;
  • 2016 год, 1/4 финала ЛЧ: ПСЖ — "Манчестер Сити" — 2:2;
  • 2008 год, Кубок УЕФА, групповой этап: "Манчестер Сити" — ПСЖ — 0:0.

"Для многих это был первый полуфинал, и парни хотели сыграть как можно лучше. Мы забили два гола на выезде. Иногда нужно немного расслабиться и быть собой", сказал после матча Пеп Гвардиола.

"У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Да и "Манчестер Сити" проводит фантастический сезон. Это будет сложное противостояние", — отметил наставник французской команды Маурисио Почеттино.

Что думают букмекеры? На победу первой ставят 1.74; на ничью — 4.20; а на победу второй — 4.50.

4 мая, 22:00 (мск)

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Трансляция: "Матч ТВ"

"Челси" vs "Реал"

Первая полуфинальная игра между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси" в испанской столице завершился ничьей — 1:1. И самое интересное, что команды встретились на поле в официальном матче впервые с 1998 года. Тогда синие победили сливочных в финале Суперкубка УЕФА (1:0). Ещё ранее лондонцы побеждали мадридцев в Кубке обладателей Кубков УЕФА (2:1).

И вот сейчас "Челси" имеет преимущество. Во-первых, они уже имеют гол на выезде, а во-вторых, ответная встреча состоится на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Интересно и то, что Зидан ещё ни разу не обыгрывал Тухеля. Они встречались, когда немец стоял у руля "Боруссии Дортмунд" и ПСЖ: у француза в тренерской дуэли одно поражение и три ничьи.

"Челси" начал сильно и быстро, так что результат, на мой взгляд, справедлив. Мы в игре и начнём второй матч с настроем на победу", отметил наставник испанского клуба Зинедин Зидан.

"Мы заслуживали победу. Счёт после первого тайма нас разочаровал", сказал главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель.

Неудивительно, что букмекеры фаворитом видят "Челси". На победу лондонцев коэффициент — 2.27, на победу "Реала" — 3.42, а на ничью — 3.32.

5 мая, 22:00 (мск)

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Трансляция: "Матч ТВ"

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле (Турция).

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1