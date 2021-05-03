Майская битва: кто выйдет в финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" vs ПСЖ

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над ПСЖ в Париже в первом матче со счётом 2:1. Вообще, лидер АПЛ в этом плей-офф Лиги чемпионов проблем пока не испытывал. Горожане уверенно прошли обе "Боруссии". А вот "Пари Сен-Жермен" оставил позади "Барселону" и "Баварию". Смогут ли парижане остановить ещё одного грозного противника — главный вопрос. К ответной встрече в качестве фаворитов подходят именно подопечные Пепа Гвардиолы.

До полуфинала ЛЧ команды встречались на поле трижды:

2016 год, 1/4 финала ЛЧ: "Манчестер Сити" — ПСЖ — 1:0;

2016 год, 1/4 финала ЛЧ: ПСЖ — "Манчестер Сити" — 2:2;

2008 год, Кубок УЕФА, групповой этап: "Манчестер Сити" — ПСЖ — 0:0.

"Для многих это был первый полуфинал, и парни хотели сыграть как можно лучше. Мы забили два гола на выезде. Иногда нужно немного расслабиться и быть собой", — сказал после матча Пеп Гвардиола.

"У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Да и "Манчестер Сити" проводит фантастический сезон. Это будет сложное противостояние", — отметил наставник французской команды Маурисио Почеттино.

Что думают букмекеры? На победу первой ставят 1.74; на ничью — 4.20; а на победу второй — 4.50.

4 мая, 22:00 (мск) Стадион: "Этихад" (Манчестер) Трансляция: "Матч ТВ"

"Челси" vs "Реал"

Первая полуфинальная игра между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси" в испанской столице завершился ничьей — 1:1. И самое интересное, что команды встретились на поле в официальном матче впервые с 1998 года. Тогда синие победили сливочных в финале Суперкубка УЕФА (1:0). Ещё ранее лондонцы побеждали мадридцев в Кубке обладателей Кубков УЕФА (2:1).

И вот сейчас "Челси" имеет преимущество. Во-первых, они уже имеют гол на выезде, а во-вторых, ответная встреча состоится на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Интересно и то, что Зидан ещё ни разу не обыгрывал Тухеля. Они встречались, когда немец стоял у руля "Боруссии Дортмунд" и ПСЖ: у француза в тренерской дуэли одно поражение и три ничьи.

"Челси" начал сильно и быстро, так что результат, на мой взгляд, справедлив. Мы в игре и начнём второй матч с настроем на победу", — отметил наставник испанского клуба Зинедин Зидан.

"Мы заслуживали победу. Счёт после первого тайма нас разочаровал", — сказал главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель.

Неудивительно, что букмекеры фаворитом видят "Челси". На победу лондонцев коэффициент — 2.27, на победу "Реала" — 3.42, а на ничью — 3.32.

5 мая, 22:00 (мск) Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон) Трансляция: "Матч ТВ"

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле (Турция).

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